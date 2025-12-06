Pensión Bienestar a 1 millón 614 mil personas con discapacidad

A personas con discapacidad inversión de 32 mil millones. Sheinbaum instruye beca bimestral a 2 mil 698 familias con casos de cáncer infantil

Regeneración, 5 de diciembre de 2025. Este año que está por concluir, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad se otorga a un millón 614 mil 18 derechohabientes menores de 65 años, a través de una inversión social de 32 mil 78 millones de pesos (mdp).

En apoyo a las personas con discapacidad, con Salud Casa por Casa se han realizado un millón 21 mil 160 consultas médicas domiciliarias.

Además, a través del convenio con Fundación Teletón, se han brindado 4 millones 401 mil 359 terapias a 25 mil 525 niñas y niños con discapacidad.

Del 2019 a 2025, se ha destinado una inversión social de 141 mil 253 millones de pesos.

Personas

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Bienestar informó que tras consultas médicas domiciliarias los derechohabientes ya cuentan con su historial médico digital.

Mismos que puede ser consultado por las instituciones de salud.

Lo anterior, en Las Mañaneras del Pueblo”, de la Presidenta Sheinbaum, que encabezó Gobernación, esto es, Rosa Icela Rodríguez.

Misma quién resaltó que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es un gran programa de la Cuarta Transformación.

“Es un gran programa que atiende la secretaria de Bienestar y los servidores de la Nación con su excelente trabajo”, destacó.

Datos

Así, se indica que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es universal de los 0 a los 64 años en 24 estados.

Mientras que en ocho entidades se atiende de manera universal a las personas menores de 30 años, a miembros de los pueblos originarios y de comunidades afromexicanas.

Así como a quienes están en condiciones de extrema pobreza.

Resaltó que la Pensión es un derecho establecido en el artículo 4 de la Constitución Política, al igual que, el acceso a la rehabilitación a personas menores de 18 años.

Por ello, el Gobierno de México estableció un convenio con la Fundación Teletón para otorgar rehabilitación gratuita en 23 centros ubicados en 20 estados.

Cabe destacar, 4 millones 401 mil 359 terapias a 25 mil 525 niñas y niños con discapacidad en dicha institución.

Instruye

Además, informó que por instrucción de Sheinbaum, se brinda un apoyo bimestral y universal de 6 mil 400 pesos a las familias de 2 mil 698 niñas y niños con cáncer.

Recordó que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, es un apoyo que se da a través del esfuerzo conjunto del Gobierno de México y de los gobiernos de los estados.

Los cuales han realizado una inversión de 3 mil 776 millones en las entidades donde se otorga este programa:

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos y, Nayarit.

Además de Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Inversión

Hay 1.6 millones de derechohabientes con discapacidad menores de 65 años; 4.4 millones de terapias, 2,698 apoyos para niñas y niños con cáncer sin seguridad social y 1 millón de personas con discapacidad visitadas en Salud Casa Por Casa. De 2019 a 2025 se invirtieron 141,353 MDP. pic.twitter.com/zLlEmszeJY — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) December 5, 2025

Puntualizó que, del 2019 al 2025, la Pensión Bienestar de Personas con Discapacidad, incrementó de 2 mil 550 a 3 mil 200 pesos bimestrales.

Esto es, lo que ha representado una inversión social en los últimos siete años de 141 mil 253 millones de pesos.