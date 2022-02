Exhiben a Krauze al querer imponer su verdad sobre conflicto en Ucrania

León Krauze en Univisión interrumpe a entrevistado cuando explica la presencia de la OTAN en Ucrania. Entrevistado aclara que es católico, no comunista

Regeneración, 25 de febrero de 2022. En una entrevista de Univision donde participaba un colombiano desde Ucrania, León Krauze. La cosa es que se puso agresivo contra el entrevistado cuando comenzó a escuchar un punto de vista distinto al suyo.

Entrevista

Entonces, dice León Krauze: -«Luis, en esto que estamos viendo el agresor es Ucrania, quien se defiende es Rusia y el agresor es Ucrania», dice al entrevistado en vivo.

En su respuesta el colombiano señala: «Créame que ni siquiera es Ucrania. Ucrania es una pieza en el tablero de ajedrez, el agresor es la OTAN».

además puntualiza «…, y mas atrás los anglosajones…«

Enojo de Krauze

Es en ese punto que León Krauze no se pudo contener y le interrumpe para decirle: «La OTAN no tiene fuerzas en Ucrania, Ucrania no es miembro de la OTAN…-

A esas alturas el entrevistado replica: –«Parece que usted no ha sabido lo que ha traído la OTAN. Está lleno de soldados de la OTAN, ellos no lo dicen…»

Seguidamente Krauze vuelve a interrumpir a su invitado y lo acusa de mentiroso: -«…eso que estas diciendo es falso, Luis…

Es falso, es falso, repite una y otra vez Krauze.

Tómala

Inmediatamente Luis – el entrevistado colombiano-, le responde:

–«Siga creyendo lo que usted cree: Putin llegó a este punto. No le podemos permitir a la OTAN que siga llevando su gente allá».

Además explicó que la decisión de Rusia se debe a que la OTAN está «llenando de armas a unos neonazis que pretenden crear una bomba nuclear».

Asimismo, explica: «porque lo dijo el presidente hace unos días, que él se salía del memorandum de Budapest que implica el no desarrollo de armas nucleares».

-«Eso significa hacer una bomba sucia…», puntualizó a Krauze que se queda callado.

No comunista, sino cristiano

Después del ríspido intercambio, otro entrevistador de Univision, inquiere al colombiano si no es un punto de vista defensor de la Unión Soviética.

-«Luis tu llegaste allá desde los tiempos de la Unión Soviética, no es ese el espíritu que se está tratando de imponer ahora, el de la Unión Soviética cuando las realidades geográficas y políticas de la región han cambiado…«

León Krauze desde un foro de Univisión entrevista a un Colombiano que vive en Ucrania y ve lo que está pasando en ese país, cuando ve que el Colombiano se sale del guión occidental le dice que es falso lo que está diciendo y al final le terminan diciendo comunista. pic.twitter.com/BXarAKBdXC — Alexis Daniel (@SocialDmocrata_) February 24, 2022

Y la respuesta

«-Yo nunca he sido comunista. Y yo vine a estudiar aquí teniendo unas ideas de izquierda, pero no soy comunista ni nunca lo seré».

Y, remata: «Por muchas razones porque soy cristiano, católico y creyente….».