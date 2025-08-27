Exigen pena máxima para feminicida de Karla Roses de 14 años

Feminicida Xibiani «N» de 19 años asestó más de 43 puñaladas a menor en Altamira, Tamaulipas. Familiares y grupos de mujeres claman justicia

Regeneración, 26 de agosto de 2025. Karla Roses asesinada a puñaladas en Jardines de Arboledas, en Altamira, Tamaulipas.

Tenía 14 años de edad, familiares e integrantes de «Mujer Manglar» exigen la pena de 60 años de prisión.

Una pena máxima de 60 años en prisión por el delito de feminicidio, es lo que piden integrantes de la colectiva feminista «Mujer Manglar».

El acusado es Xiabani «N», detenido como presunto responsable de la muerte de Karla Roses, de 14 años de edad.

Misma, ultimada a puñaladas en el sector Jardines de Arboledas, en Altamira.

Judicial

Familiares de la finada se presentaron a las afueras de la Ciudad Judicial, entre ellos su madre, Elizabeth Roses, e integrante de la colectiva feminista encabezada por Marta de la Cruz.

Lo anterior, mientras se llevaba a cabo una audiencia en una de las salas.

Marta de la Cruz tomó la palabra exigiendo justicia y pidiendo la pena máxima para el presunto femincida, a fin de acabar con este largo proceso que afecta a la madre de la víctima.

Esto, ya que en cada audiencia se revive el dolor que ocasionó su pérdida.

El cuerpo sin vida de Karla fue encontrado en una brecha, presentando varias puñaladas, hechos en los que se señala como responsable a su exnovio Xiabani «N».

Mismo, actualmente preso en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

La familia también conmemoró los 15 años de Karla e el panteón de Altamira, Tamaulipas.

Sospecha feminicida

A pesar de que era el principal sospechoso de su muerte, el ex novio de Karla Roses no fue detenido por eso, sino porque se puso violento con los oficiales al momento que lo interrogaron.

Karla Roses, fue una adolescente que residía Juanito a su madre Elizabeth Roses, en Altamira, Tamaulipas, lamentablemente fue víctima de feminicidio a sus 14 años presuntamente a manos de su ex novio.

Madre de Karla Roses comenta que el cuerpo de su hija recibió 43 lesiones, según los forenses

Xiabany de 19 años, fue señalado por la señora Elizabeth Roses como sospechoso por la entonces desaparición de su hija por lo que los oficiales fueron a buscarlo.

Aunque la intención era conversar con él para ver si podían obtener alguna información que ayudara a encontrar a Karla, el joven agredió físicamente a los oficiales.

E incluso los quiso sobornar por lo que fue detenido bajo el cargo de agresión a un funcionario público.

Después de que con ayuda psicológica Karla decidiera poner fin definitivo a la relación, su ex novio se molestó.

Sin embargo seguía buscándola insistentemente por lo que su madre estaba al pendiente de ella.

Hechos

Una noche mientras la madre de Karla dormía, presuntamente Xiabany la hizo salir de su casa.

En las cámaras de seguridad se alcanza a ver qué sale y se dirige al camino conocido como la brecha.

Según el análisis forense se dice que Karla fue atacada por el feminicida primero por la espalda.

Después además recibió cuchilladas en el rostro y resto del cuerpo dando un total de 43 puñaladas.

Al final, la muerte de Karla se dio porque dichos ataques le perforaron varios órganos, quedando tendida en el camino conocido como la Brecha, hasta que la pareja de su mamá la encontró.