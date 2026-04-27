Explosiones en el suroeste de Colombia dejan 20 muertes

Un cilindro bomba y un ataque con dron se registraron el sábado, siendo al menos 26 incidentes violentos en Colombia en dos días

Regeneración, 27 de abril 2026– Este sábado, al menos 20 personas perdieron la vida y más de 45 resultaron lesionadas en varios ataques explosivos en la región de Cauca, en el suroeste de Colombia, en un día violento con múltiples incidentes.

#EXTRA | Escalada terror1sta sin precedentes en Valle del Cauca y Cauca. 11 ataques terror1stas en 24 horas. Disidencias de Farc disparan cilindro b0mba sobre bus de civiles en Cajibío. Hay diez mu3rtos y más de 20 heridos. pic.twitter.com/UlWJnDquvK — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) April 25, 2026

Ataque

El ataque más mortífero ocurrió durante la tarde en la Vía Panamericana, en el municipio de Cajibío.

Es un área que une las ciudades de Cali y Popayán, las capitales de los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, respectivamente.

Más temprano, en la mañana, se produjo un ataque con un dron que lanzó explosivos contra un radar aéreo. Otras explosiones hirieron a al menos siete indígenas de la zona.

«En el marco de la atención integral a las víctimas del atentado perpetrado con explosivos en la vía Panamericana…

Bendita! Desatados grupos al margen de la Ley en Cauca y Valle Del Cauca . @mindefensa



Estación de Policía del corregimiento de Potrerito, en Jamundí, Valle, fue hostigada esta madrugada con ráfagas de fusil y granadas.



En Pan de Azúcar, en Mercaderes, Cauca. La activación de… pic.twitter.com/3k8qpgpAQ5 — La Monja Pictures (@LAMONJACALI) April 25, 2026

20 muertes

…en jurisdicción del municipio de Cajibío (Cauca), han sido abordados, a la fecha, veinte cuerpos», indicó el Instituto de Medicina Legal (IML) en un comunicado.

Según información inicial, las víctimas son todos civiles, incluyendo al menos cinco niños entre los heridos.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, culpó de estas acciones a disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) bajo el mando de alias «Iván Mordisco».

«Son terroristas, fascistas y narcotraficantes (…) Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista», expresó Petro en X.

El ataque en Cajibío, departamento de Cauca, Colombia, dejó un saldo de decenas de fallecidos y heridos. La explosión de un cilindro bomba impactó directamente contra un autobús y varios vehículos particulares. pic.twitter.com/z1t0ZhLlmO — teleSUR TV (@teleSURtv) April 26, 2026

Informante

Un informante de la policía informó a la agencia AFP este sábado que los equipos de rescate buscaban a varias personas desaparecidas.

La explosión en la Vía Panamericana destrozó autobuses y furgonetas, además de volcar otros vehículos. Se formó un enorme cráter en la carretera.

Varios cuerpos de las víctimas eran visibles en el suelo, cubiertos con sábanas, alrededor de la devastación.

«Queremos presentar nuestra solidaridad con todas las víctimas y sus familias.

🚨ÚLTIMA HORA 🚨



Atentado en Cauca

Se reporta la explosión de un cilindro que cayó sobre una buseta en el sector conocido como El Túnel, en la vía de Cajibío, Cauca.

Además, hay graves afectaciones en la vía Panamericana que comunica a Cali con Popayán, con parte de la carretera… pic.twitter.com/FOAmFRfJXw — Fabian Dicosta (@fabiandicosta) April 25, 2026

Compromiso

Si bien es cierto que no hay palabras que reparen este dolor, sí hay un compromiso absoluto para que no vuelva a ocurrir».

Declaró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa.

El sur de Colombia, especialmente los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, es una de las áreas más afectadas por la violencia que azota diversas partes del país.

Grupos armados pelean por el control territorial y simultáneamente combaten a la fuerza pública colombiana.

🔥 Una ola de ataques con explosivos sacude a #Colombia. En #Cauca, más de 10 personas murieron y decenas resultaron heridas tras atentados con cilindros bomba que impactaron vehículos y zonas estratégicas. El gobierno, a través del Ministerio de Defensa, anunció medidas más… pic.twitter.com/2fNadpSGsv — GlobaLAT (@globaLATvideo) April 26, 2026

Disidencias de las FARC

Algunos de estos grupos son disidencias de las FARC desmovilizadas.

En desacuerdo con el acuerdo de paz con el gobierno en 2016, se negaron a dejar las armas y continúan activos.

En X, el gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, calificó el ataque como «una tragedia que nos desgarra como departamento.

El Cauca no puede seguir enfrentando solo esta barbarie. Estamos ante una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas.

#TERROR 🚨 Momentos de angustia vivieron comensales en restaurante cerca a Batallón Agustín Codazzi en Palmira (V. Cauca), cuando potentes explosiones de un atentado terrorista los sorprendieron mientras cenaban. El pánico se apoderó del lugar tras la detonación de los artefactos https://t.co/wdLaTwN8Lp pic.twitter.com/w5DKxtACww — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 25, 2026

Acciones

Exigimos al Gobierno Nacional acciones contundentes, sostenidas y eficaces frente a la grave crisis de orden público que vivimos», agregó el gobernador.

Los ataques del sábado ocurrieron después de que un carro bomba estallara el viernes en una base militar en Cali.

Cali ocupa el tercer lugar en tamaño entre las ciudades de Colombia. Dos individuos sufrieron lesiones.

En una conferencia de prensa, un oficial superior, Hugo López, mencionó que se habían contabilizado al menos 26 incidentes en Cauca y Valle del Cauca en los dos días pasados.