Explota coche bomba frente a comisaría de Irlanda del Norte

Los atacantes detuvieron a un repartidor para poner una bomba casera en su coche y le ordenaron que dirigirse a la comisaría

Regeneración, 27 de abril 2026– Las autoridades de Irlanda del Norte informaron sobre un atentado a una comisaría con un coche bomba, en un aparente intento de socavar el acuerdo que se firmó en 1998 y que trajo la paz a la región.

🚨 #ALERTA | Un coche bomba explotó en la entrada de una comisaría en Dunmurry, Irlanda del Norte, luego de que el vehículo fuera secuestrado. No se reportaron heridos, según informó Belfast Telegraph. pic.twitter.com/szfa5Afc8N — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 26, 2026

Estallido

Este suceso ocurrió durante el fin de semana, cuando el coche estalló mientras los agentes evacuaban a los vecinos cercanos en Dunmurry.

Según el agente Bobby Singleton, el dispositivo, hecho con un cilindro de gas, fue empleado de manera «totalmente irracional».

“Esto demuestra claramente que lo que a este tipo de artefacto quizás le falló en términos de sofisticación y escala, lo compensó con creces con su imprudente imprevisibilidad.

Que un artefacto como éste haya sido desplegado contra la policía y tan cerca del público es una idiotez. Es una locura absoluta».

💥 Estalla vehículo robado cerca de una comisaría en Irlanda del Norte



🚓 Según la policía, los autores hurtaron el auto de un repartidor, colocaron una bombona de gas en el maletero y le obligaron a conducir hasta la comisaría.



👉 De acuerdo con los reportes de las… pic.twitter.com/51PmOI9V0R — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) April 27, 2026

Repartidor

Los atacantes detuvieron a un repartidor para poner la bomba casera en su automóvil y le dijeron que condujera hasta la comisaría.

Brendan Mullan, el presidente de la Junta de Policía de Irlanda del Norte, mencionó que el dispositivo “fue desplegado para matar a agentes.

Y causar el máximo daño en un ataque que estaba en el corazón de una zona residencial”.

«Este tipo de actos de violencia no tienen cabida en una sociedad comprometida con la paz.

Estamos unidos en la condena de los responsables de este terror, y en expresar apoyo al trabajo de los agentes y el personal de la policía.»

Antecedente

El mes pasado, la policía informó que se había utilizado una bomba casera “rudimentaria pero viable” en un intento de atacar otra comisaría en Lurgan.

Que está a unos 32 kilómetros de distancia.

No obstante, la policía realizó una explosión controlada después de evacuar alrededor de 100 casas.

Los Acuerdos de Viernes Santo de 1998 lograron poner fin en gran medida a años de violencia.

Um carro-bomba explodiu à porta de uma esquadra nos arredores de Belfast durante a madrugada.



O Serviço Policial da Irlanda do Norte interveio na zona sem registo de feridos.pic.twitter.com/6zHW6lT9cC — Mundo Vivo (@mundo__vivo) April 26, 2026

Independentistas y realistas

Se enfrentaban grupos republicanos que se oponían al control británico y aquellos que deseaban mantener los lazos de la región con el Reino Unido.

Los grupos disidentes, que se oponen al proceso de paz, aún llevan a cabo ataques de forma esporádica.

«Hay muchas similitudes entre los dos incidentes.

Nuestra primera hipótesis de trabajo es que esto puede ser obra del Nuevo IRA», comentó el Servicio de Policía a los medios el domingo.