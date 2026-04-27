Se escucharán disparos: Leavitt antes de cena con prensa y Trump

El atacante habría tratado de entrar con una escopeta. La declaración de Leavitt y otros factores ponen en duda la legitimidad del ataque

Regeneración, 26 de abril 2026– Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, comentó en entrevista, que esa noche «se escucharán disparos», antes de que comenzara la cena de corresponsales donde el presidente Donald Trump tuvo que ser evacuado debido a un tiroteo.

🔴 Previo al inicio de la cena de Trump con corresponsales, hubo un mensaje muy extraño. ¿Coincidencia?



La secretaria de prensa Leavitt llamó a todos a ver esta noche porque Donald Trump traerá el fuego y habrá “disparos” pic.twitter.com/1nh8f7DNyt — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸🇨🇺🇻🇪 (@Hans2412) April 26, 2026

Declaraciones

Leavitt hizo estas declaraciones a Jimmy Failla en su programa ‘Fox News Saturday Night’, cuando el presentador le preguntó sobre cómo sería el discurso de Trump.

Era su primera vez en la clásica cena de corresponsales, que se llevó a cabo anoche en el hotel Hilton.

«Él está listo para la batalla. Les puedo decir que su discurso de esta noche será un clásico Donald Trump:

Será gracioso, entretenido y se dispararán algunos tiros», afirmó Leavitt.

KAROLINE LEAVITT ACABA DE SURPREENDER A MÍDIA



“Ao ler o manifesto deste atirador, perguntem-se: ‘Quão DIFERENTE é a retórica deste aspirante a assassino do que vocês leem nas redes sociais e AQUI em diversos fóruns todos os dias?!’”



🫳🏻🎤 pic.twitter.com/f3EnS8UBjl — Conservatism And Elegance 🇺🇲 (@ThayzzySmith) April 27, 2026

Evacuación

Poco después, el presidente y otros miembros de su administración, que ya estaban en la mesa, tuvieron que ser evacuados por el servicio secreto.

Esto sucedió después de que un individuo armado intentara ingresar al evento.

Trump comentó en una rueda de prensa en la Casa Blanca que el atacante era un «loco» y un «lobo solitario».

Además, especificó que no logró cruzar el perímetro de seguridad donde se encontraba cenando con la primera dama, Melania Trump.

También estaban el vicepresidente JD Vance y cientos de periodistas y figuras políticas de Washington.

Así evacuaron a #trump después de escuchar disparos pic.twitter.com/7FdrgbsU23 — Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) April 26, 2026

Rueda de prensa

La fiscal general del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, ofreció declaraciones en una rueda de prensa posterior.

Mencionó que el atacante había logrado entrar en el perímetro de seguridad con una escopeta.

Subrayó que ahora está «vivo», en el hospital y bajo vigilancia tras ser detenido en los pasillos del Hotel Washington Hilton.

El Hotel Washington Hilton fue el lugar donde se realizó la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Evacúan a Donald Trump y a J.D. Vance tras tiroteo en la Cena de Corresponsales de la casa Blanca



El Servicio Secreto intervino en la gala anual con los corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse varios disparos.



Un hombre entró en el hotel en el que se celebraba el… pic.twitter.com/ri8kbSJt20 — DW Español (@dw_espanol) April 26, 2026

Detenido

El detenido es un hombre de 31 años de Torrance (California) identificado por los medios como Tomas Colen Allen.

Allen ya fue dado de alta, pues no sufrió lesiones, y enfrenta dos cargos graves.

Un agente del servicio secreto resultó herido en el incidente, pero ya ha sido dado de alta del hospital.