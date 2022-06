Expresidenta Añez condenada a 10 años de cárcel por golpista en Bolivia

Jeanine Añez se dice inocente y que que nunca buscó el poder, pese a que encabezó golpe de estado en Bolivia en contra de Evo Morales

Regeneración, 11 de mayo de 2022. La ex presidente de Bolivia, Jeanine Añez fue sentenciada a cumplir una pena de 10 años de prisión, por el Tribunal Primero de Sentencia de la Paz.

Así lo informó Radio Francia Internacional, al concluir el quinto y último día del proceso conocido como ‘Golpe de Estado II’.

«Nunca busqué el poder, todos saben que soy inocente», dijo la ex senadora de Bolivia.

Bolivia

Por otra parte, los fiscales encargados de dar a conocer el fallo aseguraron que la abogada fue condenada por “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución”.

Además se indica que la sentencia es por hechos relacionados con el papel que desempeño en noviembre del 2019, tras el golpe de Estado contra Evo Morales.

Cabe recordar que la senadora por la región del Beni (noreste de Bolivia) era también segunda vicepresidenta del Senado.

Y es que el 12 de noviembre del 2019, tras la partida de Evo Morales y las renuncias del vicepresidente de país, el titular de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados, asumió el cargo.

Así, llegó al poder blandiendo una Biblia en la mano y con la bandera nacional de Bolivia como capa.

-“Nunca busqué el poder. Hice lo que tenía hacer, asumí la presidencia por compromiso. Lo volvería a hacer si tuviera oportunidad”, aseguró Añez ante los jueces.

Posiciones

Al tiempo que el portal apunta que el juicio y su resultado siguen dividiendo a los bolivianos. El ministro de Gobierno actual dijo en redes sociales “hoy se ha hecho historia”.

Asimismo, el abogado de Añez acusó a los magistrados y la justicia boliviana pues “no corresponde juzgar a un ex gobernante por la vía ordinaria».

Y que «debería realizarse un juicio de responsabilidades en el Congreso”.

Condenas

Igualmente la justicia boliviana condenó a seis exjefes militares y policiales, entre otros el ex jefe del Estado Mayor Flavio Gustavo.

Así como el ex comandante Pastor Mendieta (ejército), el ex comandante de la Policía Yuri calderón y el ex comandante de las Fuerzas Armadas William Kalimán.

Incluso el portal aclara que esto dos últimos se encuentran prófugos.

Mientras tanto, la ex mandataria es también señalada en otro juicio, esta vez por genocidio.

Esto, a raíz de una denuncia de familiares de víctimas de la represión que se produjo luego que Añez asumió el poder en Bolivia.

Este caso será tratado por el Congreso boliviano, indicó el portal.

Finalmente se recuerda que Jeanine Añez fue detenida en marzo del 2021, acusada de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

Y que por dichos cargos la Procuraduría General del estado había solicitado 15 años de cárcel.