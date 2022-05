Ezra Miller podría ser reemplazado en The Flash tras sus arrestos

Luego de dos arrestos por violencia, acoso y desorden público, Ezra Miller podría salir de las películas de The Flash. Según los medios, Warner Bros ya está considerando reemplazarlo.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 16 de mayo de 2022.- Luego de sus recientes arrestos por violencia, acoso y desorden público, el actor Ezra Miller podría ser suplantado en la cinta The Flash.

Diversos sitios web mencionaron este lunes que Warner Bros ya estaría buscando a otro famoso que interprete al superhéroe. La primera opción, según se difundió tras días de dudas de los fans, sería Dylan O’Brien, a quien se le conoce por su participación en la serie Teen Wolf, de MTV, y Love and Monsters, de Netflix.

Sin embargo, los propios fanáticos tienen sus opciones para dar vida a The Flash. Uno de sus favoritos es Grant Gustin, quien trabajó para CW en Arrowverse. Algunos piensan que Gustin no podría llegar a DC, y al respecto otros ponen de ejemplo a la película Spider-Man: No Way Home, a la que han llegado actores poco pensados.

La información de la salida de Ezra Miller de The Flash aún no está oficialmente confirmada por Warner Bros, pero los rumores están más vivos que nunca en redes.

Los arrestos

Ezra Miller ha protagonizado un par de escándalos en las últimas semanas. Uno de ellos a finales de marzo en Hawái, donde fue arrestado por acoso y alteración del orden. El actor interrumpió a una mujer que cantaba Shallow, de Lady Gaga y Bradley Cooper, para después arrebatarle el micrófono y abalanzarse contra un hombre.

Aunque fue liberado tras pagar 500 dólares de fianza, el actor regresó a manos de la policía de Hawái días después, ahora acusado de agresión física. Según reportes oficiales, Ezra Miller enfureció luego de que lo corrieran de una fiesta y, en respuesta, lanzó una silla golpeando a una mujer.