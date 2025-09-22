Fallece estudiante agredido en CCH Sur, suspenden clases

Encapuchado agrede a alumno y a trabajador con por arma blanca, quiso huir lanzándose de un edificio y se fractura las piernas

Regeneración, 22 de septiembre de 2025. En redes destacan un incidente en el que perdió la vida un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur.

Y es que se indica que un estudiante, de nombre Jesús, de entre 17 y 20 años de edad fue asesinado tras ser apuñalado con un arma blanca.

Los hechos en Boulevard Catarata, de la colonia Jardines del Pedregal, de la alcaldía Coyoacán.

Versiones indica que el agredido era estudiante del CCH Sur. Las autoridades escolares desalojaron el plantel a la espera de servicios médicos y la policía capitalina.

Por otra parte, de acuerdo con la Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, un alumno que portaba capucha ingresó, agredió con un arma blanca a otro estudiante y le provocó una herida mortal.

Además, un trabajador forcejeó para intentar contener al probable responsable resultó lesionado, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital.

Al lugar acudió el personal de la SSC, tras un llamado por persona lesionada.

Sin embargo, “derivado de la naturaleza autónoma de la institución, no se permitió el acceso”, indicaron.

Cuando lograron ingresar en el plantel verificaron que el alumno agredido perdió la vida por la herida de arma blanca.

Asimismo se indica que el trabajador resultó herido al intentar frenar el ataque.

Huye

El presunto agresor intentó huir al notar la presencia policial, subió a un edificio y se lanzó, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital, donde está bajo custodia.

Por lo ocurrido las autoridades académicas ya solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para los servicios periciales.

Desde luego para desarrollar las investigaciones correspondientes.

Además el agresor será puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.