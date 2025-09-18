Fallecen tres oficiales tras tiroteo en Codorus, Pensilvania

Oficiales cumplimentaban una orden judicial. Dos heridos. Atacante neutralizado fallece al norte de Codorus, condado de York

Regeneración, 17 de septiembre de 2025. Tres oficiales fallecidos, dos heridos y un atacante muerto es el resultado, hasta este momento del tiroteo registrado en la localidad de Codorus, Pensilvania.

E incluso en redes sociales se mostraron imágenes de la ceremonia de luto por los oficiales caídos.

3 OFFICERS SHOT 🚨 A procession held in Pennsylvania honored the three police officers who were killed while serving a warrant in North Codorus Township on Wednesday, and two were left injured, according to Pennsylvania State Police. pic.twitter.com/FyIfskLMoV — 7News DC (@7NewsDC) September 18, 2025

Y es que en redes se dijo que varios agentes dispararon cerca de 1879 Harr Rd, North Codorus Twp, PA, tras una llamada al 911 a las 2:10 p. m. (hora del este).

Así como fuerte presencia policial y de emergencias médicas. Por lo que se instó al público a evitar la zona.

Luego, en X, se confirmó la nota al reportar una procesión celebrada en Pensilvania que honró a los tres oficiales de policía que murieron.

Los hechos, se precisa además en el municipio de North Codorus el miércoles

«El sospechoso fue neutralizado. A la espera de más información», se indicó en X.

Posteriormente se precisó que efectivamente fueron cinco los uniformados afectados en caso doméstico en una granja rural de North Codorus Township.

Al tiempo que se indica que los dos sobrevivientes fueron trasladados en condición crítica, pero estable al WellSpan York Hospital.

El sospechoso, quien abrió fuego contra los agentes, fue neutralizado y falleció en el lugar.

Así dijo el comisionado de la Policía Estatal de Pensilvania, Christopher Paris, en una conferencia de prensa.

Además, se precisa que la investigación sigue en curso, con apoyo del FBI y ATF, y las autoridades han instado a la comunidad a evitar el área agrícola afectada.

Y, donde se desplegaron helicópteros médicos y se levantó una orden de refugio para escuelas locales.