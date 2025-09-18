La democracia más viva que nunca: Claudia Sheinbaum

Sheinbaum le recuerda a Zedillo el Fobaproa, la renovación autoritaria de la Suprema Corte y el pacto para entregarle al PAN la presidencia

Regeneración, 17 de septiembre de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum ha confrontado al expresidente Ernesto Zedillo tras sus recientes declaraciones al portal The Objective.

Y, donde Zedillo afirmó que la democracia mexicana está «destruida» y acusó a Sheinbaum y al expresidente Andrés Manuel López Obrador de haberla debilitado.

Sheinbaum

La respuesta de la mandataria fue una contundente defensa de la Cuarta Transformación y un recordatorio de las acciones de Zedillo que, según ella, sí socavaron la democracia del país.

Sheinbaum no tardó en cuestionar la autoridad moral de Zedillo para hablar de democracia.

«¿Cómo este personaje puede hablar de democracia?», cuestionó la presidenta, y de inmediato recordó tres puntos clave de la administración zedillista que considera antidemocráticos.

Primero, rememoró el presunto pacto de Zedillo con Estados Unidos para favorecer la llegada del PAN al poder en las elecciones del año 2000.

Según la mandataria, este hecho fue revelado en las memorias del excandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, un punto que, a su juicio, pone en tela de juicio cualquier afirmación democrática del expresidente.

Segundo, la presidenta atacó la forma en que se manejó el rescate bancario conocido como Fobaproa.

💬 “Me gustaría hablar de Ernesto Zedillo que otra vez fue reciclado”; Nancy Flores (@nancy_contra)



🤵‍♂️Recuerda sus acciones en su gobierno.



🔴 En #Masiosare por @CanalOnceTV y @Canal22#LoViEnElOnce pic.twitter.com/eJmeTPoooZ — Canal Once (@CanalOnceTV) September 18, 2025

Lo calificó de «corrupto» y señaló que «rescató de manera muy corrupta con el Fobaproa a bancos, empresarios, sin que hubiera transparencia de ese proceso», mientras que a los deudores «los dejó en la calle».

Finalmente, Sheinbaum criticó la reforma con la que Zedillo renovó por completo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

«Él decidió acabar con la Corte que estaba antes y nombrar a los nuevos ministros», dijo la presidenta, quien consideró una «contradicción» e «ironía» que el expresidente critique la reforma judicial de la 4T.

Reforma electoral

A pesar de las críticas de la oposición, que acusa a su gobierno de querer «destruir» al Instituto Nacional Electoral (INE), Sheinbaum se defendió enérgicamente.

Es una ironía y una contradicción que Ernesto Zedillo hable de democracia, explica la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/0qJOm62vNb — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 17, 2025

«Falso. Así, mentira», afirmó, y aclaró que las propuestas de reforma buscan principalmente reducir el costo de las elecciones y de los partidos políticos.

La presidenta señaló que «la gente no está de acuerdo en que haya tantos plurinominales» y que se podría discutir el uso del voto electrónico para abaratar los comicios y facilitar la participación de los mexicanos en el extranjero.

Su argumento es claro: «Nuestra opinión es que tiene que haber menos recursos para los partidos políticos y las elecciones. Eso no quita que no sean transparentes ni que se hagan bien».

Los privilegios

Ernesto Zedillo el más despreciado de los últimos expresidentes por insensible, por llevar a la pobreza extrema a millones de mexicanos, por Fobaproa, por Aguas Blancas, Acteal, la corrupción al estilo Oscar Espinosa, la ola de secuestros; por ser un oscuro burócrata que se… pic.twitter.com/Isl4Jf4B07 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) November 2, 2024

Para Sheinbaum, el enojo de figuras como Zedillo, Felipe Calderón o Ricardo Salinas Pliego se debe a la pérdida de privilegios.

La mandataria señaló que a Salinas Pliego, por ejemplo, le molesta el gobierno de la 4T porque «no quiere pagar los miles de millones de impuestos que deben».

La presidenta aseguró que su gobierno no es autoritario y que el debate político es «consustancial de la democracia».

Sin embargo, subrayó que las críticas de la oposición carecen de sustento y que su principal motivación es regresar a los beneficios del pasado.

La Cuarta Transformación, para Sheinbaum, es un cambio irreversible que el pueblo de México decidió y que está en marcha.