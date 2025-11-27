FCE renueva la Crítica Social en Feria del libro de Guadalajara- FIL

Feria Internacional del Libero en Guadalajara. Fondo de Cultura Económica (FCE) presenta obras de crítica social con los títulos más actuales

Regeneración, 26 de noviembre de 2025.– La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2025 se celebra en noviembre y diciembre. El programa de actividades del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 ya se anunció. La sede es la ciudad de Guadalajara.

El Fondo de Cultura Económica (FCE) presenta sus novedades con un corte social marcado.

El stand F1 del FCE será foco de la discusión política y social. La agenda se centra en la izquierda, la democracia y la crítica al sistema.

El público lector se encontrará con títulos muy actuales.

Domingo 30: Historia, Lucha y Economía

El domingo 30 de noviembre trae consigo un torrente de análisis histórico. A las 13:30 horas, en el Salón D, se presenta Drágoras. Esta obra es de Ana Romero y la presenta Toño Malpica.

Posteriormente, a las 16:00 horas, en el Salón A, el escritor Dante Liano dialoga con Paco Ignacio Taibo II. Ellos presentan El misterio de San Andrés.

Sin embargo, el punto más álgido de la tarde llega a las 17:30 horas en el Salón 1. El monero Rafael Barajas, «El Fisgón», presenta su obra: Caricaturistas precursores de la Revolución Mexicana II.

El libro aborda el rol de El colmillo público y El ahuizote jacobino.

El Fisgón traza un recorrido por los principales representantes de la caricatura política. Taibo II también participa en esta importante presentación.

Además, a las 17:00 horas, Abraham Balcázar presenta su novela gráfica Volver atrás. Esta obra es de la colección Espectrográfica y toca temas de la crisis ambiental y la inteligencia artificial.

La humanidad, explica el texto, convive con robots «todos controlados por Medra».

Lunes 1 y Martes 2: Poesía, Género y la Izquierda Global

El lunes 1 de diciembre se centra en una perspectiva de género y conciencia social. A las 18:00 horas, en el Salón de la Poesía, Anaclara Muro Chávez presenta su poemario.

Electrocauterización: Algo como una llaga es una obra ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2025.

El jurado afirmó que aborda «el tema del virus del papiloma humano, la experiencia de las mujeres en el tratamiento y el estigma».

La autora, con «una conciencia social que atraviesa toda esa cultura del tabú», reflexiona sobre la identidad y el género.

El martes 2 de diciembre se reserva para una crítica política internacional.

A las 20:00 horas, en el Salón 8, el español Juan Carlos Monedero presenta su libro. El título es rotundo: Menos realidades y más promesas, el error de la izquierda...

El autor analizará «los monstruos del fascismo y el partido-movimiento» ante el público.

Muestra de Ciencia Ficción y Relatos

El FCE también explora la ficción con mensajes sociales. El martes 2 de diciembre, a las 17:00 horas en el Salón A, se presenta Alas de ángel de David Martín del Campo.

Continuando la semana, el viernes 5 de diciembre, a las 16:00 horas en el Salón C, se presenta la obra Comala y otros relatos. El autor Carlos René Padilla estará acompañado por Bef y Verónica Llaca.

Este libro es parte de la colección Vientos del Pueblo y explora la narrativa popular.

La agenda social y crítica del FCE invita a la FIL de Guadalajara. El FCE se consolida como el foro de ideas transformadoras.

Consulta la programación completa en https://www.fil.com.mx/prog/indice.asp