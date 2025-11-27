Trump excluye a Sudáfrica de Cumbre G20 en Miami

Exclusión de países no es práctica habitual ni prevista por el G20. Trump acusa a Sudáfrica de racismo hacia gente blanca. Piden pruebas

Regeneración, 27 de noviembre 2025– Donald Trump anunció que no invitará a Sudáfrica a la cumbre del G20 de 2026, en Miami, acusando al Gobierno sudafricano de no abordar supuestos abusos contra poblaciones blancas y de negarse a transferir la presidencia del grupo durante la cumbre más reciente.

Mensaje

A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump afirmó que Pretoria permite “graves violaciones de derechos humanos”.

Una acusación que el Gobierno sudafricano ha rechazado de manera reiterada en el pasado.

Han asegurado que su actuación se enmarca “en un sistema constitucional que rechaza la discriminación racial”.

En su publicación, Trump no solo dirigió acusaciones al Ejecutivo sudafricano, sino también a medios estadounidenses.

A esto, les reprochó no cubrir estos señalamientos ni dar visibilidad a lo que él considera abusos graves.

Derechos humanos

De acuerdo con su mensaje, el republicano sostiene que Sudáfrica permite “graves violaciones de derechos humanos».

Dice, sin presentar pruebas, que el gobierno sudafricano ha ignorado abusos presuntamente cometidos contra poblaciones blancas.

Y afirma que los medios de comunicación estadounidenses minimizan o silencian estos temas.

Hasta ahora, no se han ofrecido detalles adicionales sobre el proceso o los criterios utilizados para excluir a Sudáfrica del encuentro de 2026.

Anuncio

El anuncio llega a un año de la cumbre del G20 en Miami, cuya organización había sido confirmada por Washington.

Sin embargo, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han emitido comentarios sobre las declaraciones de Trump.

Dejando abierta la incertidumbre sobre las implicaciones formales y diplomáticas de su anuncio.

Episodio

Este episodio se suma a otro gesto reciente de tensión:

Estados Unidos no participó en la cumbre del G20 celebrada en Sudáfrica del 22 al 23 de noviembre, debido a una decisión directa de Trump.

El presidente primero comunicó que no asistiría y posteriormente ordenó que ningún funcionario de su Administración viajara al encuentro.

Trump presentó la decisión como un hecho consumado.

Sin embargo, la ausencia de posicionamientos oficiales del Gobierno estadounidense abre varias interrogantes sobre la validez del anuncio y el impacto en la organización del evento.

Puntos clave

La exclusión de un país del G20 no es una práctica habitual ni prevista en los mecanismos formales del grupo.

Sudáfrica forma parte del bloque desde 2010 y su participación ha sido constante.

La declaración de Trump podría generar fricciones bilaterales y cuestionamientos sobre el liderazgo de EE.UU. en foros multilaterales.

El contexto previo —la ausencia de EE.UU. en la última cumbre— profundiza el distanciamiento entre Washington y Pretoria.