Emmanuel Macron crea servicio militar voluntario en Francia

Francia y los países europeos toman medidas de seguridad ante el nuevo contexto internacional planteado por Estados Unidos y Rusia

Regeneración, 27 de noviembre 2025– El presidente de Francia Emmanuel Macron anunció este jueves la creación de un nuevo servicio militar voluntario para jóvenes que comenzará a mediados de 2026 y que ayudará a Francia a responder a las “amenazas cada vez más serias” en la escena internacional.

La amenaza rusa sobre Europa es una de las razones por las que Francia vuelve al servicio militar, aunque será voluntario.



Lo ha anunciado esta mañana el presidente Macron



Cambio en Europa

Esta medida forma parte de un cambio más amplio en toda Europa.

Los países europeos han disfrutado por décadas de la tranquilidad que les proporcionaban las garantías de seguridad de Estados Unidos.

Ahora, están preocupados por el cambio de prioridades del presidente Donald Trump y una postura cada vez más agresiva de Rusia.

“Francia no puede quedarse de brazos cruzados”, dijo Macron durante su discurso pronunciado en la 27ª Brigada de Infantería de Montaña en Varces, en los Alpes franceses.

El mandatario señaló que el plan está “inspirado en las prácticas de nuestros socios europeos…

En un momento en que todos nuestros aliados avanzan en una respuesta a una amenaza que nos afecta a todos”.

Programa voluntario

Macron dijo que el programa voluntario estará abierto a jóvenes de entre 18 y 19 años, que recibirán una remuneración, y que tendrá una duración de 10 meses.

Este costará 2.000 millones de euros (US$ 2.320 millones), lo que calificó como “un esfuerzo significativo y necesario”.

El plan prevé contratar a 3.000 personas durante el año 2026, que solo prestarán servicio en territorio francés, y estima llegar a las 10.000 en 2030.

“Mi ambición para Francia es llegar a 50.000 jóvenes para 2036, dependiendo de la evolución de las amenazas”, afirmó Macron.

Después del programa, los participantes podrán integrarse en la vida civil, convertirse en reservistas o permanecer en las fuerzas armadas.

Unión europea

El anuncio de Macron sitúa a Francia en la misma línea que casi una docena de países europeos, como Alemania y Dinamarca, que han puesto en marcha proyectos similares.

Macron afirmó que la decisión del expresidente Jacques Chirac de eliminar el servicio militar obligatorio en 1996 fue acertada.

Añadió que el reclutamiento no tenía sentido para las necesidades de Francia de ese momento.

“No podemos volver a la época del servicio militar obligatorio”, afirmó Macron.

“Este modelo híbrido de ejército se adapta a las amenazas y a los riesgos que se avecinan, ya que reúne a jóvenes que prestan servicio nacional, militares en reserva y el ejército activo”.

Francia tiene la intención de contar con 100.000 reservistas para 2030. Según han declarado los asesores de Macron, frente a los aproximadamente 47.000 que hay en la actualidad.

De este modo, su fuerza militar total ascendería a unos 210.000 efectivos en 2030.

Apoyo juvenil

Antes del anuncio de Macron, sus asesores señalaron que los datos de las encuestas sugerían un alto apoyo a las fuerzas armadas entre los jóvenes de 18 a 25 años.

Sin embargo, el anuncio de Macron ha quedado eclipsado por los comentarios del general Fabien Mandon, jefe de las fuerzas armadas francesas.

La semana pasada, Mandon causó un gran revuelo al afirmar que Francia debía prepararse para posibles pérdidas futuras frente a la agresión rusa.

“Lo que nos falta… es la fuerza de carácter para aceptar el sufrimiento con el fin de proteger lo que somos”, afirmó, añadiendo que Francia debe “aceptar perder a sus hijos”.

Disipar idea de envió de jóvenes a Ucrania

Macron había intentado restar importancia a los comentarios de Mandon.

“Debemos disipar de forma inmediata y rotunda cualquier idea confusa que sugiera que vamos a enviar a nuestros jóvenes a Ucrania”.

Declaró el martes a la emisora RTL, en alusión a la invasión a gran escala de Rusia a su vecino en 2022.

Cedric Perrin, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores, Defensa y Fuerzas Armadas del Senado francés, defendió a Mandon.

“Sus comentarios se sacaron de contexto…

Pero si es necesario ser un poco directo para que los franceses comprendan la situación en la que nos encontramos, entonces hizo lo correcto”, declaró Perrin a Reuters.