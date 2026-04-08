Feminicida serial de Long Island, Nueva York, se declara culpable

El asesino en serie de las costas neoyorquinas escogía trabajadoras sexuales, y al parecer operaba desde su casa familiar en Long Island

Regeneración, 8 de abril 2026– Un ciudadano estadounidense acusado de matar y desmembrar a siete mujeres, dispersando después sus restos en una zona costera exclusiva cercana a Nueva York, optó por declararse culpable este miércoles, según reportaron medios locales.

Asa Ellerup, ex-wife of alleged Gilgo Beach serial killer Rex Heuermann, is greeted by media at Suffolk County Criminal Court in Riverhead for his anticipated guilty plea Wednesday morning. pic.twitter.com/gd8PLySU2W — Grant Parpan (@GrantParpan) April 8, 2026

Culpable

Rex Heuermann, de 62 años, admitió su culpabilidad ante el tribunal del condado de Suffolk, Nueva York.

Reconoció haber secuestrado, torturado y asesinado a siete mujeres en Long Island entre 1993 y 2010.

También admitió ser responsable de un octavo asesinato, por el cual no había sido acusado, según el New York Times.

Se enfrenta ahora a una condena de cadena perpetua, según el canal local PIX11.

Gilgo Beach serial killer Rex Heuermann admitted that he strangled and dismembered eight sex workers and dumped their bodies along desolate stretches of Long island, ending a heartbreaking saga that has haunted the New York metro area for three decades. https://t.co/06wiGzHaDI pic.twitter.com/wdLYA1N0RA — New York Post (@nypost) April 8, 2026

Rex Heuermann

Heuermann era un arquitecto y padre de familia de Nueva York que nunca había sido sospechoso hasta su detención en julio de 2023.

En diciembre se declaró no culpable por estos crímenes, lo que indicaba un juicio prolongado para las familias de las víctimas.

En total, se encontraron restos de once cuerpos —nueve mujeres, un hombre y una niña— entre 2010 y 2011 en las playas de Gilgo Beach.

Estos hallazgos se hicieron a unos 76 kilómetros en automóvil del corazón de Nueva York, en arbustos entre la arena y la carretera, en medio de las dunas.

Hallazgos aterradores

Estos descubrimientos aterraron a la comunidad local y desafiaron a la justicia durante años.

El caso de Gilgo Beach dejó perpleja a la policía durante mucho tiempo.

Los cuerpos de las víctimas aparecían a lo largo de la misma playa apartada, pero no había sospechosos identificados.

La mayoría de las víctimas eran trabajadoras sexuales.

BREAKING: Accused Gilgo Beach serial killer Rex Heuermann changed his plea to guilty and admitted to the murders of eight women in court.



ABC News' Reena Roy reports from outside the courthouse. https://t.co/AXvVP92MPg pic.twitter.com/MwMZMXVf56 — ABC News (@ABC) April 8, 2026

Sospechoso

La investigación se centró en este arquitecto en 2022.

Se encontró que un vehículo en el que se había visto a una víctima al momento de su desaparición estaba registrado a su nombre.

A partir de entonces, los investigadores encontraron pruebas de ADN obtenidas de una caja de pizza desechada.

También de las comunicaciones telefónicas en relación con Heuermann.

Parte de estas pruebas se localizaron en la residencia familiar en Massapequa Park, muy cerca de las playas donde estaban los cuerpos.

The ex-wife of Gilgo Beach serial killer Rex Heuermann spoke out today after he pleaded guilty in court. Asa Ellerup's attorney Robert Macedonio said she and daughter Victoria had "no knowledge, no involvement, or any connection to these heinous acts." >> https://t.co/YzQroSbgsc pic.twitter.com/g5a64F5wQC — CBS New York (@CBSNewYork) April 8, 2026

Pruebas

Heuermann también realizó cientos de búsquedas en internet relacionadas con la investigación de los homicidios.

Con preguntas como: “¿Por qué no han detenido al asesino en serie de Long Island? ”

Los investigadores buscan conectar a Heuermann con todos los cuerpos encontrados.

⚖️ Video shows Rex Heuermann speaking to a judge Wednesday, shortly before he pleaded guilty to murdering seven women and admitted to killing an eighth in the Gilgo Beach case.



🎤 @sophiabhall1 is at the courthouse.



📸 News 12 Long Island/Pool pic.twitter.com/GMJxk8r76j — 1010 WINS on 92.3 FM (@1010WINS) April 8, 2026

También extrajeron de sus computadoras documentos que, según ellos, registraban de manera meticulosa sus asesinatos.