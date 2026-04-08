Localizan con vida al cuarto minero de Santa Fe 13 días después

Los buzos lograron encontrarlo, sin embargo, se requiere bajar el nivel del agua para proceder con su rescate de la mina Santa Fe

Regeneración, 8 de abril 2026– La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles 8 de abril que el último minero atrapado en la mina Santa Fe, localizada en El Rosario, Sinaloa, fue encontrado con signos vitales después de haber estado 13 días bajo tierra, aunque hasta ahora no ha podido ser rescatado.

#ÚLTIMAHORA | La presidenta @Claudiashein confirmó que uno de los tres trabajadores que permanecía atrapado desde hace 13 días en la mina Santa Fe, en la comunidad de Chele, municipio de El Rosario, fue localizado con vida, aunque todavía permanece dentro de la mina.



Asimismo,… pic.twitter.com/XefDDreg7g — La Audiencia (@LaAudiencia__) April 8, 2026

Localizado

Sheinbaum explicó hoy desde Palacio Nacional que el trabajador continúa adentro de la mina, ya que las condiciones en el lugar han dificultado las labores de rescate.

“Esperamos que el día de hoy ya pueda salir de la mina Santa Fe esta persona que permaneció 13 días en este lugar…

…e, increíblemente, afortunadamente se encontró con vida”, especificó la presidenta en su conferencia de prensa.

La mandataria comentó que el hallazgo del minero con vida fue posible gracias a la labor de buzos, que pudieron acceder a una área inundada de la mina.

Rescate

Sin embargo, indicó que aún no se le puede extraer debido a la gran cantidad de agua acumulada, por lo que se espera concluir con el bombeo para facilitar su rescate.

Ante esto, la presidenta de México recordó que cuatro mineros quedaron atrapados hace casi dos semanas, y que desde entonces no se han detenido las labores de salvamento.

En esos trabajos han colaborado la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, además de personal especializado y el apoyo de la empresa minera.

También resaltó la presencia constante de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien ha estado con las familias de los afectados.

En el mismo operativo, se localizó a otro minero, pero ya sin vida.

Trabajo sin interrupciones

Por tal motivo, Sheinbaum agregó que todavía queda una persona por rescatar, y que los trabajos prosiguen sin interrupciones.

Expresó su confianza en que el minero hallado con vida pueda ser rescatado a lo largo del día.

Subrayando lo excepcional del caso tras haber estado 13 días en tales condiciones.

Las labores de rescate en la mina Santa Fe no cesan con el propósito de salvar al último minero, informó el Comando Unificado.

Sistema de bombeo

En respuesta a esto, se mantiene activo un sistema de bombeo para disminuir el nivel de agua en la zona donde se halla el trabajador atrapado.

Hasta ahora, el uso de una bomba sumergible de 25 caballos de fuerza ha permitido bajar un metro el nivel del agua dentro de la mina.

Las autoridades aclararon que actualmente se extraen 9 litros de agua por segundo.

Con la meta de reducir los 2.05 metros restantes para alcanzar condiciones que permitan la entrada segura de los equipos de rescate.

Procedimiento

Asimismo, señalaron que los trabajos dentro de la mina en El Rosario continúan de manera continua.

Cuando las condiciones del agua sean adecuadas, se comenzará a mover al minero y se seguirán los procedimientos necesarios para su evaluación médica y su transporte a un centro de salud.

Las autoridades confirmaron que la operación sigue en marcha y está dirigida a rescatar al trabajador lo más pronto posible, siempre priorizando su seguridad.