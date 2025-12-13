Indiana rechaza redistritación impulsada por Trump

A nivel federal legisladores revierten disposición de Trump que impedía negociación de derechos colectivos a un millón de trabajadores

Regeneración, 12 de diciembre 2025– En un duro golpe a la presidencia, la Cámara de Representantes vota para anular la orden de Trump y restaurar los derechos de negociación para los trabajadores federales, y el Senado de Indiana rechaza la polémica propuesta de redistribución de distritos de Trump.

🚨BREAKING: The House just voted to move forward on overturning a Trump executive order.



13 Republicans sided with Democrats.



This is ABSURD.

pic.twitter.com/4KMm8RAOgi — Jack (@jackunheard) December 11, 2025

Cámara revoca orden ejecutiva de Trump

Trece republicanos de la Cámara de Representantes se unieron a los demócratas el jueves para aprobar un proyecto de ley.

Este, restauraría los derechos de negociación colectiva para cientos de miles de empleados federales.

Un intento de revocar una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump emitió a principios de este año.

La medida fue aprobada por 231 votos a favor y 195 en contra tras llegar al pleno mediante una maniobra bipartidista que eludió al liderazgo republicano.

Táctica

Una táctica llamada «descarga» que se utiliza con creciente frecuencia a medida que los republicanos se enfurecen por la disfunción en la cámara.

El proyecto de ley aún necesita la aprobación del Senado para convertirse en ley, pero 13 republicanos se alinearon con los demócratas en una inusual ruptura con el presidente.

La orden ejecutiva que Trump emitió en marzo tenía como objetivo poner fin a la negociación colectiva para los empleados de agencias con misiones de seguridad nacional en todo el gobierno federal.

Afirmó tener la autoridad para revocar estos derechos bajo una ley de 1978.

Compromiso

“Restablecer estos derechos no es una concesión, es un compromiso.

Un compromiso para tratar a los trabajadores federales con dignidad, para fortalecer un servicio público resiliente…

…y para honrar el compromiso de los hombres y mujeres que se entregan al pueblo estadounidense cada día”.

Declaró el representante republicano Brian Fitzpatrick, copatrocinador del proyecto de ley, antes de su aprobación.

La orden de Trump apuntaba a los derechos sindicales de aproximadamente 600.000 de los 800.000 trabajadores federales representados por AGFE.

AGFE

La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, o AFGE, incluye trabajadores del Departamento de Asuntos de Veteranos y el Departamento de Defensa .

El sindicato está impugnando estas medidas ante los tribunales, argumentando que son ilegales y una represalia.

En mayo, un tribunal de apelaciones dictaminó que la administración podría seguir adelante con la orden ejecutiva mientras se resuelve la demanda.

En un comunicado tras la votación del jueves, la AFGE expresó su profundo agradecimiento a todos los congresistas que votaron a favor del proyecto de ley.

Victoria contundente

El presidente del grupo, Everett Kelley, lo calificó de «victoria contundente».

La aprobación del proyecto de ley también fue elogiada por la AFL-CIO, la federación laboral más grande de Estados Unidos.

“Elogiamos a los republicanos y demócratas que apoyaron a los trabajadores y votaron para revertir el mayor acto antisindical en la historia de Estados Unidos”, dijo Liz Shuler, presidenta del grupo.

Indiana

El Senado estatal controlado por los republicanos votó 31-19 el jueves para derrotar el proyecto de ley de redistribución de distritos.

Una medida que Trump y otros habían impulsado durante meses como una forma de modificar el mapa del Congreso de Indiana.

La intención es producir dos escaños republicanos adicionales en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

En una rara reprimenda a Trump desde dentro de su propio partido, 21 de los senadores republicanos de Indiana se unieron a los 10 demócratas para rechazar la propuesta.

Por su parte, diecinueve senadores republicanos votaron a favor del proyecto de ley.

Críticas

El resultado fue recibido con feroces críticas por parte de los líderes republicanos estatales y nacionales que ayudaron a impulsar el esfuerzo.

Los comentarios de Trump, el gobernador Mike Braun y el liderazgo nacional del Partido Republicano señalaron posibles represalias contra los legisladores que rompieron filas.

Minutos después de la votación, el presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Mike Johnson, se dirigió a los periodistas en el Capitolio de EE. UU.

Ante la prensa, rechazó la idea de que el resultado del jueves reflejara un debilitamiento de la influencia de Trump.

Johnson

Johnson refutó las sugerencias de que Trump es un «pato cojo», llamándolo «el presidente más poderoso de esta generación y muchas otras».

Restó importancia al esfuerzo de Indiana, diciendo que el presidente «no hizo una gran campaña de presión para ello».

“Dio a conocer su opinión, como siempre lo hace, a todas horas. A veces ganamos, a veces perdemos”, continuó Johnson.

“Vamos a ganar en cualquier mapa que se presente… Soy muy optimista. Hoy soy más optimista que ayer”.

Trump y funcionarios de la Casa Blanca mantuvieron numerosas llamadas con los republicanos del Senado y el vicepresidente JD Vance viajó a Indiana dos veces para impulsar la iniciativa.

Trump

El propio Trump, hablando desde la Oficina Oval, lamentó el rechazo del mapa propuesto para Indiana y criticó a los líderes del Senado.

El presidente mencionó específicamente al senador republicano Rodric Bray, quien votó en contra de la medida

Bray afirmó repetidamente que muy pocos senadores republicanos apoyaron la redistribución de distritos de mediados de la década para que se aprobara.

“Tenían a un caballero, el jefe del Senado, supongo que Bray, como se llame… Probablemente perderá sus próximas primarias, cuando sea que sean”.

Dijo Trump, añadiendo que el Senado republicano de Indiana “le ha hecho un flaco favor”.

«Sin duda apoyaré a cualquiera que quiera ir contra él», añadió.

Apoyo

El presidente también afirmó que su fuerte desempeño electoral en Indiana debería haberse traducido en apoyo a su iniciativa de redistribución de distritos.

«Es curioso, porque gané Indiana las tres veces por una mayoría aplastante, y no me esforcé mucho. Habría sido genial.

Creo que habríamos ganado dos escaños si lo hubiéramos hecho —continuó—. Indiana es un lugar fantástico.

Quiero mucho a la gente de allí, ellos me quieren. Ganamos por una mayoría aplastante las tres veces. Obtuve muchísimos votos, una cifra récord. … No hay razón para no redistribuir distritos».