Feria en la Ciudad de México por el Día Nacional del Frijol

La CDMX con la primera edición de la Feria del Frijol y la Agrodiversidad en el Monumento a la Revolución

Regeneración, 14 de noviembre 2025– La mañana de este viernes 14 de noviembre, el Gobierno de México y Alimentación para el Bienestar dieron una noticia fascinante para todos los habitantes de la CDMX y es que se llevará acabo la Feria del Frijol y la Agrodiversidad.

Como parte del Día Nacional del Frijol, que se celebra este 14 de noviembre, @Mary_Luisa_AG explicó que desde @alimenbienestar se busca que el frijol de Zacatecas, Durango, Yucatán y Chiapas, se pueda llevar a todo el país, a través de las Tiendas Bienestar:



👉 El kilogramo de… pic.twitter.com/tMWrFK4BgJ — Canal 22 México (@Canal22) November 14, 2025

Día Nacional del Frijol

Durante la mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González.

Misma que dio a conocer que cada 14 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Frijol y, por ello, se realiza una feria especial a modo de reconocer a este importante alimento.

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, Albores González invitó a todos los habitantes de la capital mexicana y a quienes estén de visita por la urbe.

«…a ser parte de esta feria que, además de ser en torno al frijol, contará con exposiciones y claro, la presencia de productores de varias partes del país«.

“Estarán los principales productores del frijol, están en Zacatecas, en Durango, en Nayarit», dijo.

Hacer milpa

Pero también «recordar que cuando se hace milpa, es maíz, frijol y algunas cucurbitáceas como calabazas, quelites y otro tipo de plantas que son también comestibles”, dijo.

Para que nadie se quede sin ser parte de esta feria, las autoridades informaron que la misma se llevará acabo los días 14 y 15 de noviembre.

El horario será desde las 10:00 y hasta las 18:00 horas en el Monumento a la Revolución, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Actividades

Durante la primera Feria del Frijol y la Agrobiodiversidad las y los visitantes podrán disfrutar de:

-Exposiciones -Degustaciones -Talleres -Música -Venta de frijol -Juegos -Concursos -Expoventa

«Estará muy bonita, estarán grupos musicales, de danza, vendrán compañeras y compañeros.

Lo hacemos con el fin de difundir que también el frijol es un alimento mu saludable para nosotras y nosotros», dijo María Luisa Albores.

Cartelera

Bajo esa tónica, la funcionaria además compartió la cartelera de actividades que habrá durante esta primera feria y, aunque los horarios no se han definido, estos son los grupos que estarán presentes:

-Los Salmerón -Las Sin Permiso -Juan Sant -La Necedad Orquesta -El David Aguilar

El acceso a este evento es gratuito y lo único en lo que los visitantes deberán invertir es en las compras que lleven a cabo relacionadas con este importante alimento.

El Día Nacional del Frijol se celebra en México el 14 de noviembre de cada año.

Importancia cultural

Esta fecha fue declarada por el Senado de la República de México.

El objetivo ha sido reconocer la importancia social, económica, cultural, y nutrimental de esta leguminosa ancestral en el país.

Esto, con el objetivo de conmemorar no sólo esta fecha. Sino también a uno de los alimentos más importantes para las y los mexicanos, «este día también se hizo la presentación oficial de frijol…«

«… que está de venta en todas las tiendas de Alimentación para el Bienestar y el cual cuenta con un precio de 30 pesos por bolsa.»

Confirmó que las y los productores ofrecerán su producto, así como otro tipo de alimentos que también se dan en el campo mexicano.