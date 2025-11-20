FGR contradice a Christian Nodal: Jueza no lo exoneró

Nodal afirmó que la jueza había dictado la no vinculación al proceso; sin embargo, la Fiscalía aseguró que el caso sigue abierto

Regeneración, 20 de noviembre 2025– Luego de que el cantante Christian Nodal afirmara que la jueza decidió no vincularlo a proceso, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que el artista no fue exonerado en el caso de presunto fraude.

¡EXCLUSIVA! El caso Christian Nodal da un giro inesperado. Aunque se dijo que había “ganado”, la FGR aclara que el proceso sigue abierto y que no está exonerado #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/nfthkPHbGD pic.twitter.com/AmrjrDHli4 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 20, 2025

Conflicto

El conflicto es debido a que Universal Music acusó a Nodal y a sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, de haber falsificado más de 30 documentos.

Al salir de la audiencia, el intérprete afirmó que no se habían encontrado pruebas que demostraran que él o su familia habían cometido el delito.

“Una jueza ya dictó que no hay vinculación a proceso”, afirmó. Sin embargo, la Fiscalía contradijo esta versión.

La audiencia se extendió a lo largo de 14 horas. Después, el cantante comentó que todo se había desarrollado a su favor.

Incluso afirmó que la disquera Universal Music quería evitar llegar a la instancia penal.

“Se nos dio la posibilidad de diferir, nosotros dijimos que no, porque tengo fe en la ley, tengo fe en la justicia (…)

Todo cae por su propio peso y salió a favor de nosotros, no hay un solo documento que se haya comprobado que haya sido falsificado”, comentó.

FGR desmiente

A pesar de ello, en una ficha informativa la FGR explicó que el caso no ha finalizado, y que la carpeta de investigación continúa abierta.

“Dicha Jueza no exoneró ni a Christian ‘N’, ni a su familia”, explicaron las autoridades.

La Fiscalía añadió que el juicio penal de Nodal vs. Universal Music está en una breve pausa.

Christian Nodal tiene abierto un caso civil en contra de la disquera, por lo cual se determinó que deben esperar al resultado de la primera demanda.

“(La jueza) simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal”, compartió la FGR en el comunicado.

Finalmente, la Fiscalía agregó: “los argumentos de la FGR respecto a la determinación de la Jueza, se establecerán en el recurso correspondiente”.

Contrato

El problema de Christian Nodal y Universal Music comenzó luego de que el contrato del artista finalizó con la disquera, ya que no se llegó a un acuerdo de renovación.

Sin embargo, tampoco se canceló, por lo cual la compañía alega que nadie podía utilizar las canciones del músico sin su autorización previa.

Cuando Nodal comenzó a trabajar con Sony, el conflicto legal se volvió más complicado.

Christian Nodal enfrenta más de 30 demandas por parte de Universal Music. Él y sus padres habrían falsificado contratos para quedarse con derechos de canciones. La FGR investiga y peritajes confirman irregularidades en las firmas.#Nodal #México pic.twitter.com/jhlEyLny59 — fronterainfo (@fronterainfo) October 7, 2025

Universal Music se pronunció como la propietaria de las canciones incluidas en sus tres primeros álbumes: Me dejé llevar, Ayayay! y Ahora.

Ulrich Richter Morales, abogado de Universal Music, explicó en una reciente entrevista con Manuel Feregrino, que el acuerdo era:

“Tú vas a interpretar las canciones, pero el dueño de las obras soy yo”.

Demanda

Fue por este motivo que Christian Nodal y su familia iniciaron una demanda civil para reclamar la titularidad de las canciones que están en esos discos.

Este es el juicio que aún está pendiente con Universal Music.

¡La FGR contradice a Christian Nodal en CASO contra Universal Music! Además, la jueza NO exoneró al cantante. ¿Qué OPINAS sobre esta situación? #SaleElSol ☀️: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/rxZpCZCf4M — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 20, 2025

“Tenemos una demanda civil todavía (…) Estoy peleando mis máster, es lo que estamos peleando.

Nosotros tenemos una demanda en el civil y trataron de traerla para lo penal, por lo tanto, no fue válido”, afirmó Christian Nodal al salir de la audiencia.

Como parte de la demanda civil los padres del artista presentaron 34 contratos firmados con la disquera para demostrar que Nodal es el dueño de los temas.

Aquí cabe señalar que es por estos papeles que el cantante y su familia fueron acusados de presunta falsificación de documentos.