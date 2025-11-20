Plan Michoacán Intensifica Apoyo a Clubes y Salas de Lectura

El gobierno impulsa la cultura como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Un pueblo lector es un pueblo organizado.

Regeneración,19 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) anunció el plan. Buscan fortalecer las salas y clubes de lectura estatales.

La secretaria Tamara Sosa Alanís coordina la estrategia. Ella destacó la lectura como «pilar para la convivencia» social.

En Palacio Nacional presentamos el Plan Michoacán por la paz y la justicia, que consta de más de 100 acciones con inversión de 57 mil millones de pesos.



Llegamos al gobierno con amplio apoyo popular y la convicción de que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Nunca… pic.twitter.com/k3lPKoxPrp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 9, 2025

Asimismo, la Secretaría de Cultura Federal participa. El Fondo de Cultura Económica (FCE) apoya el plan Michoacán se lee.

Además, se replicarán actividades en Lázaro Cárdenas y Zamora. También en Nuevo Parangaricutiro habrá nuevos talleres.

Como cifra detallada, distribuirán 20 mil ejemplares de la colección 25 para el 25. Los ejemplares se destinarán a las juventudes michoacanas.

Tenemos una sorpresa para las y los jóvenes: el próximo 17 de diciembre iniciamos la entrega gratuita de 2.5 millones de libros de manera simultánea en 14 países de Latinoamérica. Para fortalecer el interés por la lectura, el Fondo de Cultura Económica lanza la colección “25 para… pic.twitter.com/IBdtKQPsZw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 23, 2025

Crítica a la Cultura Neoliberal

En contraste, El Universal exhibió la crítica de «especialistas». El proyecto cultural no parte de un diagnóstico reciente, apuntan.

El director Erik Avilés fue especialmente crítico. Él declaró: «Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita».

Según Avilés, el proyecto fracasa sin estrategias de seguridad. Las cifras del plan también revelan su limitación.

Es decir, 20 mil libros no alcanzan a impactar a toda la población. Los ejemplares solo llegan a uno de cada 200 michoacanos.

Base Social como Solución

Por supuesto, esta crítica expone la falla estructural de la lógica neoliberal. Claro que es un error imponer políticas sin involucrar a la base.

La cultura de paz nace desde el territorio, y eso lo saben bien Salas y Clubes de lectura del FCE. La comunicación y autorganización continua con las comunidades afectadas ha sido clave.

Así se nota con la presencia de Salas y Clubes de lectura en 66 de los 134 municipios de Michoacán; un ruta de librobús en 2022; más 400 mil libros gratuitos en lo qeu va del año.

Además, el 8 y 9 de noviembre tuvo lugar el Encuentro de Salas de Lectura en Morelia al que asistieron 82 resposables de Salas de todo el estado; y en las próximas fechas arrancará una nueva ruta de librobús 2025, así como la distribución de 20 mil libros de la colección 25 para el 25.

Así, se promueve la autorganización colectiva para sembrar el poder popular que transforme la violencia estructural.