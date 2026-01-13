Trump amaga con excluir a ExxonMobil de Venezuela

Trump pretende una inversión de 100 mil millones de dólares de empresas petroleras, rechaza objeciones de Exxon

Regeneración, 12 de enero 2026– El presidente Donald Trump indicó el domingo que podría dejar a ExxonMobil fuera de su plan para que las grandes compañías petroleras inviertan al menos 100.000 millones de dólares en la rehabilitación de la industria petrolera de Venezuela.

President Trump threatens to block ExxonMobil from Venezuela after the oil company’s CEO calls the country “uninvestable” during a White House meeting. pic.twitter.com/b4JKP5x4Sk — Catch Up (@CatchUpFeed) January 12, 2026

Declaraciones

«Probablemente me inclinaría por dejar fuera a Exxon», comentó a los medios desde el avión presidencial.

Trump argumentó que «no le agradó su respuesta. Están jugando demasiado».

El empresario hizo estas declaraciones tras una reunión realizada el viernes en la Casa Blanca con varios ejecutivos del sector.

Durante este encuentro, el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, manifestó algunas de las objeciones más contundentes respecto a este plan, de acuerdo con Bloomberg.

Inviable para invertir

Específicamente, Woods mencionó que Venezuela es «inviable para la inversión» debido a «las actuales estructuras y marcos legales y comerciales».

Además, apuntó que los bienes de su compañía han sido expropiados por Caracas en dos ocasiones pasadas.

Trump no ha detallado cómo podría impedir a ExxonMobil operar en el país sudamericano.

Sin embargo, afirmó desde el Air Force One que se reunirá con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, «en algún momento».

Petróleo

«Ella nos preguntó si podíamos aceptar 50 millones de barriles de petróleo y yo le dije que sí, que podíamos.

Ahora mismo están de camino a Estados Unidos», aseguró, después de considerar que «Venezuela está funcionando muy bien».

«Estamos trabajando muy bien con (sus) líderes. Veremos cómo acaba todo», agregó.

Asimismo, el presidente estadounidense mencionó que tiene programado un encuentro con la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Tendrá lugar «el martes o miércoles» de esta semana, según indicó a los medios, reafirmando que está «ansioso por ese momento».

Cuba

Por otro lado, evitó aclarar qué tipo de acuerdo busca con Cuba, diciendo que lo dará a conocer «muy pronto».

«Lo más crucial en este momento es que trataremos de las personas que han llegado de Cuba, quienes no son ciudadanos estadounidenses y están en nuestro país», destacó.

Trump instó horas antes a las autoridades de La Habana a «llegar a un acuerdo».

Esto, tras subrayar que, después de la captura de Maduro, «se han detenido» los envíos de petróleo y dinero desde Caracas.