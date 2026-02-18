Recuerda: Simulacro 18 de febrero en CDMX y Edomex

Coordinación Nacional de Proteccion Civil anuncia simulacro regional de sismo. Horarios, protocolos y próximos simulacros nacionales

Regeneración, 17 de febrero de 2026.– La Coordinación Nacional de Protección Civil anunció un ejercicio preventivo de sismo. La actividad será exclusiva para la Ciudad de México y el Estado de México.

El evento ocurrirá el miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas. La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, confirmó la noticia en conferencia matutina. Este ejercicio busca reforzar la capacidad de respuesta en la zona centro del país.

Sonarán los 13,900 altavoces distribuidos en ambas entidades federativas. También se activará el sistema de alertamiento a través de la telefonía celular. Las autoridades trabajan actualmente para optimizar el envío de estos mensajes preventivos.

Detalles de la hipótesis y operación

El simulacro tendrá una hipótesis de sismo de magnitud 7.2. El epicentro simulado se ubicará a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Este ejercicio permitirá evaluar los protocolos de emergencia internos. Los cuerpos de rescate medirán sus tiempos de reacción ante el evento. Se pondrán a prueba los planes de contingencia en edificios públicos y privados.

Las unidades habitacionales también recibirán atención especial durante el protocolo. La intención es optimizar la coordinación entre las autoridades y la población civil. El Sistema de Alerta Sísmica ha operado con éxito en sismos recientes de este año.

Calendario de Simulacros Nacionales 2026

Además del evento regional, habrá dos simulacros nacionales durante este año. El primer simulacro nacional será el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas. Esta fecha conmemora el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil.

El segundo ejercicio nacional se realizará el sábado 19 de septiembre. Será la primera vez que este protocolo ocurra en un día sábado. Las autoridades desean evaluar la organización familiar en un contexto no laboral. Este escenario inédito es necesario para una prevención integral en los hogares.

Llamado a la participación ciudadana

La CNPC exhorta a los ciudadanos a participar con total responsabilidad. Es fundamental mantener la calma al escuchar la alerta sísmica el miércoles. Las personas deben ubicar previamente las zonas de menor riesgo en sus inmuebles.

Se recomienda verificar que las rutas de evacuación estén siempre despejadas. Los ciudadanos deben contar con una mochila de vida completa y disponible. La preparación y la participación activa son fundamentales para salvaguardar la vida.

Siga siempre las rutas de evacuación establecidas por el personal de protección civil. No utilice elevadores durante el desarrollo de este importante ejercicio preventivo. La familiarización con el sonido de la alerta salva vidas en situaciones reales.