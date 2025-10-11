Trump reinstaura Día de Cristóbal Colón

Trump quita feriado Día de los Pueblos Indígenas proclamado por Biden. Además crea Día de Leif Erikson a “legendario vikingo nórdico», dice

Regeneración, 10 octubre de 2025.– Donald Trump, firmó el jueves 9 de octubre de 2025 la proclamación que reinstaura el feriado por el Día de Cristóbal Colón.

Esta acción se ejecutó deliberadamente para renunciar al honor similar otorgado a los Pueblos Indígenas estadounidenses, una proclamación histórica establecida durante el mandato del demócrata Joe Biden en 2021.

Agenda «Anti-Woke»

La decisión de Trump subraya una ofensiva total de su administración en el marco de una agenda anti-progresista.

Al firmar la proclama en una reunión de gabinete, Trump declaró sucintamente: “Regresamos con el Día de Cristóbal Colón… amamos a los italianos,” haciendo alusión a la comunidad ítaloamericana que ha celebrado la fecha desde los inicios de Estados Unidos.

Recordar que en 2021, Joe Biden reconoció oficialmente el Día de los Pueblos Indígenas para honrar la historia de los nativos americanos.

Esta proclamación, buscada por activistas durante años, no había reemplazado por completo el feriado del 12 de octubre.

Sin embargo, Trump lo acusó de hacerlo, consolidando su crítica a la “cultura de la cancelación” que, según él, había afectado al explorador italiano.

No nativos

El mandatario estadounidense optó por no honrar a los nativos americanos con un día especial, y además firmó una proclamación paralela reconociendo el 9 de octubre de 2025 como el «Día de Leif Erikson», para celebrar al “legendario vikingo nórdico,” blanqueando aún más el enfoque histórico.

Además, en el texto de la ley que reinstaura el feriado, Trump arremetió contra sus opositores.

Ringrazio il Presidente degli Stati Uniti, @realDonaldTrump, per aver ripristinato il Columbus Day e per aver così ricordato che la storia non si cancella.

E lo ringrazio per aver, in questa occasione, ribadito il legame antico che unisce le nostre due Nazioni e che entrambi… pic.twitter.com/RGrf1YFRdv — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 9, 2025

El mandatario afirmó que Colón ha sido “el blanco principal de una campaña despiadada y cruel para borrar nuestra historia, difamar a nuestros héroes y atacar nuestro patrimonio,” en un tono combativo que resuena con su base electoral.

Subrayó, para no dejar dudas, que «bajo mi liderazgo, esos días finalmente terminaron, y nuestra nación ahora se mantendrá firme en una simple verdad: Cristóbal Colón fue un verdadero héroe estadounidense«.

Reacciones Internacionales de la Derecha

La reinstauración de la festividad fue rápidamente celebrada por gobiernos de derecha en el ámbito internacional, destacando la reacción de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

La líder agradeció públicamente al presidente Trump por la decisión, afirmando en redes sociales:

“Agradezco al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por reinstaurar el Día de Colón y recordarnos así que la historia no se puede borrar.”

Meloni resaltó, asimismo, la valiosa contribución de la «orgullosa comunidad italoamericana» y el vínculo histórico que une a las dos naciones.

En el comunicado oficial de la Casa Blanca, el presidente estadounidense también citó el rol de los innumerables italoamericanos que han contribuido a la cultura y forma de vida del país.

Este movimiento se produce a pesar de la crítica histórica y social que ha rodeado el Día de Colón durante décadas, debido a las matanzas y extinción que significó la conquista de América tras la llegada de Colón en 1492.

Volvimos a una celebración que reivindica del genocidio y la devastadora era de la colonización, hecho histórico que Trump minimiza para reducir la visibilidad de las injusticias en la historia estadounidense, como la esclavitud.