Fonden era botín de la corrupción del PRIAN

Fondo de Desastres Naturales: Oposición reclama con falsedades y omite que el Fonden era un barril sin fondo de corrupción

Regeneración, 15 de octubre de 2025 En medio de la emergencia nacional causada por las lluvias torrenciales que han dejado al menos 64 muertos y 65 desaparecidos en cuatro estados, el debate sobre el manejo de los recursos para desastres naturales ha resurgido en México, centrando la atención en la extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Este mecanismo presupuestario, que operó desde 1999 para la rehabilitación de infraestructura y apoyo a damnificados, fue catalogado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como una “caja chica” del gobierno, con la que funcionarios se “despachaban” miles de millones de pesos a través de la elevación de precios en las compras.

Lo único que tenía el FONDEN cuando lo recibió la 4T eran deudas, y no tenía recursos, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum @Claudiashein @Radio_Formula pic.twitter.com/HMjsCrZA8g — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) October 16, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la decisión de su predecesor, argumentando que el país cuenta actualmente con 19,000 millones de pesos (mdp) para afrontar emergencias, de los cuales cerca de $3,000 mdp ya han sido utilizados, y estos recursos están disponibles de manera expedita.

Durante su conferencia matutina del martes 14 de octubre, la mandataria afirmó rotundamente: “Hay recursos suficientes para poder atender la emergencia”, al tiempo que desestimó la necesidad de apoyo económico internacional.

La Crítica a un Fondo Burocrático y Presuntamente Corrupto

El Fonden fue eliminado oficialmente en julio de 2021, junto con 108 fondos y fideicomisos, bajo la justificación de usar los recursos para atender la pandemia de COVID-19 y como parte de una política de austeridad.

AMLO SOBRE EL ROBO LLAMADO “FONDEN”



“El #Fonden era como una caja chica, o muy grande, de los políticos corruptos. Eso no le llegaba a los afectados.



Era como repartirse un botín cuando había una desgracia.



Se robaban el dinero”.



[Así saquearon al país los neoliberales] pic.twitter.com/rGU9Teur2w — Juan Carlos Rocha (@Rocha4T) October 16, 2025

La principal crítica de la administración actual se centró en la opacidad y la burocracia.

Y es que a diferencia del modelo actual, para utilizar los recursos del Fonden existían «reglas burocráticas excesivas» que obstaculizaban la atención rápida a las víctimas.

En este sentido, la presidenta Sheinbaum fue categórica al señalar:

“¿Qué diferencia hay con el Fonden?….»

«… El Fonden tenía reglas burocráticas excesivas para poder utilizar los recursos, en este caso no. Es transparente el uso de los recursos, eso sí, sin corrupción”.

Por otra parte, se destaca que AMLO había asegurado que “el Fonden era un barril sin fondo, en cada emergencia se robaban 1,000; 2,000; 3,000; 5,000 millones de pesos”.

Nadie añora tanto el FONDEN como la oposición, porque nadie como el régimen neoliberal se benefició tanto de la desgracia del pueblo.



Está documentado que dicho fideicomiso era una fuente de corrupción a la que recurrían los gobiernos del PRIAN para hacer negocios en medio de… pic.twitter.com/IV0rj1sijI — Morena (@PartidoMorenaMx) October 16, 2025

Por eso la actual presidenta sintetizó: “Quien defiende el Fonden es como defender la corrupción”.

A pesar de que el gobierno federal afirma la suficiencia y transparencia en el uso de los fondos, las recientes afectaciones en Veracruz, Puebla, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí han reavivado el debate.

Desafíos Financieros

El Fondo de Desastres Naturales creado en 1996 durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se hizo operacional en 1999.

Su función era la de apoyar la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal dañada por fenómenos naturales, además de proveer insumos básicos a la población afectada.

Para su operación, el Fonden requería que la Secretaría de Gobernación activara una declaratoria de emergencia o de desastre natural.

❌Falso que “el país se quedó sin un mecanismo eficiente” para actuar ante emergencias ante la desaparición del FONDEN



✅El Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 incluye un Fondo de Desastres Naturales con un presupuesto de 18 mil 914 millones 285 mil 538 pesos. Además,… pic.twitter.com/lIGnERqSkX — InfodemiaMx (@infodemiaMex) October 16, 2025

Seguidamente y supuestamente, tras la cual un comité de evaluación técnica, con representantes de los tres órdenes de gobierno, realizaba un censo de daños.

Un aspecto crucial de su funcionamiento era que el Fonden no entregaba efectivo directamente a los estados, sino que se encargaba de comprar los insumos necesarios e instruir a los proveedores para su entrega.

El apoyo también estaba limitado, pues se comprometía a cubrir los costos de reconstrucción o a participar en ello con un 50%, dependiendo de la infraestructura.

#MañaneraPresidenta | 🔥 “Era un esquema burocrático, tardado y corrupto” — así definió Claudia Sheinbaum al FONDEN.



💸 Recordó que incluso se inventaban emergencias por ondas de calor en épocas electorales.



No era un sistema integral, era un botín del PRIAN. pic.twitter.com/RMC2nre6XE — Juncal Solano (@juncalssolano) October 16, 2025

Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), la insuficiencia presupuestaria del Fonden llevó en su momento a la necesidad de destinar un porcentaje fijo del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Adicionalmente, operado por Banobras, que canalizaba los recursos y fungía como autoridad contratante de seguros e instrumentos financieros.

Donaciones y Recortes

Tras la extinción del Fonden, su lugar lo ocupa los lineamientos del “Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales”, cuya Unidad Responsable es la Coordinación Nacional de Protección Civil.

#MañaneraDelPueblo. “Para todos los nostálgicos del FONDEN” lo que tenía este fideicomiso eran puras deudas: 13,123 mdp fue lo que reportó @Hacienda_Mexico en 2020, destaca @Claudiashein pic.twitter.com/4ZG0FQORpV — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 15, 2025

En el Senado, Carolina Viggiano del PRI, señaló que el fideicomiso desaparecido llegaba a manejar hasta 41 mil millones de pesos, pero omité la corrupción a la estaba sometido el fondo.

El debate escaló con la propuesta de la Mesa Directiva del Senado de que los legisladores donen el equivalente a quince días de sueldo para apoyar a los afectados.

Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), respaldó el modelo actual frente a las críticas.

No obstante, el PRI informó hasta la noche del martes que no participaría en la donación.