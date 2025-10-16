Jueza bloquea temporalmente despidos de Trump

Susan Illston emite una resolución judicial que temporalmente suspende la posibilidad de Trump de despedir trabajadores federales

Regeneración, 16 de octubre 2025– Una jueza estadounidense ordenó el miércoles a Trump que detuviera los despidos masivos de trabajadores durante el cierre del gobierno, después de que la Casa Blanca dijera que esperaba echar a 10.000 empleados públicos.

Parálisis

La parálisis presupuestaria, que acarrea el cierre de actividades públicas, ha entrado en su tercera semana.

El Congreso está estancado en un enfrentamiento sobre el presupuesto y Trump cumple sus amenazas de reducir drásticamente la fuerza laboral en respuesta.

La jueza de distrito Susan Illston emitió la restricción temporal en respuesta a una demanda presentada por sindicatos, que afirman que los despidos son ilegales.

Algunos empleados tampoco sabían que estaban siendo despedidos porque los avisos se enviaron a cuentas de correo electrónico del gobierno.

Acceso

No se puede acceder a ellas durante un cierre o «shutdown» como el actualmente en curso, según la orden de siete páginas vista por la AFP.

Illston dijo que habían estado escuchando de embarazadas y otros trabajadores que «temen que su seguro de salud se vea afectado».

«Aquellos que han recibido avisos de reducción de personal no pueden prepararse para sus próximos despidos;

Porque el personal de recursos humanos que típicamente los asistiría también está suspendido», agregó la magistrada.

Russ Vought

El jefe de presupuesto de Trump, Russ Vought, fue consultado en una entrevista acerca de cuántos despidos habría.

«Creo que probablemente terminaremos superando los 10.000», respondió. «Queremos ser muy agresivos donde podamos en cerrar la burocracia».

Documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia mostraron que más de 4.000 empleados fueron despedidos el viernes.

Departamentos

Los departamentos del Tesoro, Salud, Educación y Vivienda fueron los más afectados.

Vought dijo que eso era apenas una muestra y que habría más despidos.

La decisión judicial se produjo cuando el Senado falló en aprobar una ley de financiamiento avalado por la Cámara y defendido por republicanos.

Trump ha advertido que la continua negativa de los demócratas a apoyar la resolución resultaría en despidos masivos dirigidos a trabajadores considerados alineados con el partido de oposición.

Senador

El senador republicano John Kennedy dijo este miércoles que Estados Unidos está a las puertas del “cierre de Gobierno más largo de la historia”;

Responsabilizando a los demócratas por no ceder su postura.

Durante las últimas semanas, 4 mil 100 personas han sido despedidas de diversas dependencias federales.

Y al menos 1,3 millones de empleados se encuentran afectados por suspensión sin salario o seguir en sus labores sin recibir el pago correspondiente.