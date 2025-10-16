Desaparición de Carlos Emilio en un Bar de Mazatlán, esto se sabe

Originario de Durango, desapareció de forma inexplicable tras ingresar al baño del bar Terraza Valentino en Mazatlán, Sinaloa

Regeneración, 15 de octubre de 2025– Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven de 21 años recién graduado de la licenciatura en Gastronomía y originario de Durango, desapareció de forma inexplicable tras ingresar al baño del bar Terraza Valentino en Mazatlán, Sinaloa, durante la madrugada del 5 de octubre de 2025.

Este suceso, calificado como “una experiencia de terror” por su madre, Brenda Valenzuela, ha puesto en el ojo del huracán a un establecimiento turístico y al alto funcionario estatal propietario.

MI NIÑO, ME HACES FALTA, NO PARARÉ HASTA ENCONTRARTE

Entre lágrimas, oraciones y noches sin descanso, una madre clama por volver a abrazar a su hijo, Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven de 21 años originario de Guadalupe Victoria, Durango, quien desapareció en Mazatlán,… pic.twitter.com/1SW7sO3ho0 — Revista Por Ser Mujer (@AlinaTrujilloR) October 14, 2025

Desaparición en el Corazón Turístico

Carlos Emilio se encontraba de viaje con familiares paternos en el puerto sinaloense.

La noche del 5 de octubre, acudió al bar Terraza Valentino, ubicado en la zona turística de Mazatlán, acompañado por dos primas mayores, quienes son las principales testigos de lo ocurrido aquella fatídica madrugada.

Según los testimonios de las primas, el joven se levantó de la mesa para ir al baño; transcurridos 10 minutos, una de ellas se dirigió a buscarlo, pero fue interceptada por personal del lugar que le impidió el paso a la zona de sanitarios.

Posteriormente, al intentar asomarse, solo pudo ver un par de zapatos en el cubículo, que categóricamente no eran los de su primo, aseveró la madre del joven.

A partir de ese instante, la familia perdió todo contacto con Carlos Emilio, cuyo teléfono celular se apagó alrededor de las 3:15 de la madrugada, una hora crítica en la investigación.

Denuncia de la Familia y las Inconsistencias

A diez días de la desaparición, la madre de Carlos Emilio ha denunciado públicamente la falta de claridad y acción, especialmente por parte del establecimiento, al que acusa de querer “lavarse las manos” en un caso tan grave.

“No desapareció en la playa, ni en el malecón, ni en carretera…

Es en un establecimiento donde se paga un servicio, propiedad de un funcionario público, y quieren lavarse las manos”, expresó con vehemencia Brenda Valenzuela, subrayando que la desaparición ocurrió en un negocio turístico formal.

Entre las inconsistencias que más preocupan a la familia, se encuentran la falta de rastreo inmediato del celular del joven y la excusa de que las cámaras de vigilancia de la ciudad estaban en mantenimiento.

La madre también manifestó su profunda inquietud respecto a que las videograbaciones del bar se hayan entregado días después de ser solicitadas por las autoridades, ya que no conoce “en qué condiciones se encuentran esas grabaciones”.

La Fiscalía General de Sinaloa informó, por su parte, que abrió una carpeta por privación de la libertad personal e inició diversas diligencias.

El Secretario de Economía Ricardo Velarde Cárdenas, expuso que están a la espera de lo que las autoridades determinen sobre Terraza Valentinos, el sitio de su propiedad en #Mazatlán donde un joven de #Durango desapareció

👉🏼 https://t.co/QWBIsq0m1q pic.twitter.com/iomanIzv1k — Noroeste (@noroestemx) October 13, 2025

Secretario de Economía de Sinaloa

La indignación social ha escalado al conocerse que el bar Terraza Valentino es propiedad de Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, actual secretario de Economía de Sinaloa.

Por consiguiente, el funcionario ofreció una declaración pública para aclarar su postura, confirmando ser accionista del establecimiento, si bien no dirige de forma operativa el negocio, y asegurando que ha cuidado no interferir en las investigaciones.

“El negocio ya dio su declaración… esperamos los tiempos formales de las autoridades”, indicó Velarde Cárdenas, quien refrendó la disposición del bar para colaborar formalmente con la entrega de grabaciones y declaraciones del personal.

LA RAYA DEL TIGRE



Se acumulan las desapariciones de duranguenses en Mazatlán



Cientos de familiares de jóvenes desparecidos recientemente en Mazatlán, acompañados de amigos y sociedad civil, realizaron ayer por la mañana una marcha…



👇https://t.co/4JcyhGP3ml pic.twitter.com/nNQWW1J8Yf — Voz Libre (@Voz_LibreMX) October 13, 2025

Desapariciones en Mazatlán

Lamentablemente, el caso de Carlos Emilio Galván Valenzuela no es un hecho aislado.

La ciudad de Mazatlán ha registrado un patrón alarmante de desapariciones que, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), han abierto 243 carpetas de investigación en lo que va de 2025 por el delito de privación ilegal de la libertad, lo cual lo ubica solo detrás de Culiacán.

El contexto de violencia se evidenció en junio, cuando cuatro mujeres desaparecieron en la colonia Francisco Villa, y en abril, con el caso de tres jóvenes de Querétaro que vacacionaban en el puerto.

Los familiares de Carlos Emilio exigen a las autoridades actuar con la prontitud y la transparencia que un caso de esta gravedad requiere, buscando respuestas concretas sobre el paradero del joven deportista que planeaba construir su carrera profesional.