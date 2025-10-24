FONDEN era ineficiente, costoso, burocrático, opaco y corrupto

Neoliberal FONDEN no garantizaba apoyo. Tardaba 42 días hábiles, gobiernos estatales daban 50%. Ahora apoyo total, inmediato y directo

Regeneración, 24 de octubre de 2025. El gobierno de México publicó que el antiguo Fondo de Atención a Desastres (Fonden) «era ineficiente, costoso, burocrático, opaco, corrupto y no garantizaba apoyo ante desastres naturales».

Además se postula que el FONDEN se creó en el periodo neoliberal, el uso de los recursos era opaco y para ejercerlos el proceso tardaba 42 días hábiles.

#MañaneraDelPueblo. En 2017 la Auditoría Superior de la Federación realizó un dictamen sobre el FONDEN donde lo caracterizan como ineficaz, es más reactivo que activo y con burocracia y opacidad, expone Raquel Buenrostro, titular de @BuenGobierno_mx pic.twitter.com/CpFrS3Boeg — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 24, 2025

Y es que se destaca por parte de la presidencia de la República, lo vertido por Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.

Seguidamente, se recuerda que en el sexenio del expresidente AMLO, se eliminó el FONDEN y el apoyo se entregó directamente a la población, actuando con rapidez para atender las emergencias.

Esto, en las Mañaneras del pueblo, de Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

Así Buenrostro explicó que el FONDEN en 2018, en el año electoral, destinó de manera atípica 59 mil 606 millones de pesos.

Además, se declararon 46 de 57 declaratorias extraordinarias por olas de calor, las cuales concentraron 427 millones.

Detalló que cada que se hizo uso del FONDEN, había faltantes de aproximadamente 500 mdp, derivado de acciones irregulares en diferentes sexenios neoliberales:

Exhibe la secretaria Anticorrupción Raquel Buenrostro las corruptelas a través del Fonden en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto. pic.twitter.com/njT5AiTOOZ — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) October 24, 2025

Vicente Fox Quesada:

En 2005, la coordinadora de Protección Civil renunció.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó observaciones por cerca de 182 millones de pesos.

Además, el Órgano Interno de Control dejó sin efectos algunas sanciones y se reportaron compras a sobreprecio de hasta 375 por ciento en medicamentos y material de curación.

Felipe Calderón:

Inundaciones en Veracruz. Septiembre de 2010 (Karl y Mathew). La ASF en 2024 encontró que de los 7 mil 411 millones destinados, el Gobierno de Veracruz no ejerció ni devolvió 531.7 millones.

🚨 EN LOS SISMOS SOLO PUDIERON ACREDITAR EL GASTO DEL 35% DE 168 MIL MDP



Lo que quiere decir que el Prian se robó más de 100 MIL MILLONES DE PESOS del Pueblo.



Eso es lo que extrañan del FONDEN… pic.twitter.com/Idh3RfI3aK — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 24, 2025

Inundaciones en Tabasco. Septiembre y octubre de 2011. Una semana antes de dejar el cargo, Andrés Granier, gobernador de Tabasco, utilizó 215.5 millones del FONDEN para cubrir déficit financiero estatal.

La ASF detectó triangulación de recursos entre cuentas estatales para pagar gastos no relacionados con desastres: telefonía, vales, limpieza y consultorías.

La Junta Estatal de Caminos no devolvió 54.1 millones destinados a supervisión de obras.

Se canceló la reparación de caminos en Huimanguillo sin reintegrar los 17.6 millones presupuestados.

En junio de 2013, Granier fue detenido por peculado y evasión fiscal.

Enrique Peña Nieto

Huracanes Ingrid y Manuel. Septiembre de 2013.

La Auditoría Superior de la Federación detectó retrasos de hasta 119 días en el inicio de obras y sobreejercicio de recursos: la SEDATU contrató 445.4 mdp pese a que solo se autorizaron 120.6 mdp.

Sismos 2017. 7 y 19 de septiembre.

Se emitieron 18 declaratorias de desastre y emergencias con demoras de hasta 20 días. La SEDATU, registró entre 168 mil 172 mil viviendas afectadas de las que solo revisó el 35 por ciento.

Hubo pagos irregulares por 90 millones.

En Morelos se usó el Fonden en lugar del seguro. En salud se detectaron inconsistencias graves ya que de 132 unidades médicas afectadas sólo 28 fueron reconstruidas.

Además, por un error burocrático no se destinaron recursos para los trabajos de Comunicaciones y Transportes.

Cambio

Y sin FONDEN.



Pero hay algunos que extrañan cobijas rasposas y despensas vacías. pic.twitter.com/7o8xEd3Xpv — Juan Carlos Rocha (@Rocha4T) October 24, 2025

En cambio, en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se eliminó el FONDEN y el apoyo se entregó directamente a la población, actuando con rapidez.

Con el Huracán Otis en 2023 se atendieron a 301 mil 76 personas, en el Huracán John en 2024, 143 mil 484 personas y en el Huracán Erick, 59 mil 512.

El apoyo a la emergencia continúa:

53,215 servidores públicos de los 3 niveles atienden a la población: 202 localidades comunicadas, solo faltan conectar 566 usuarios de Hidalgo;

92,04 viviendas censadas;

342,672 despensas se entregaron;

1,000 km de caminos se repararon. pic.twitter.com/VMHP1dg1Tt — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) October 24, 2025

Así, lo señala el portal sobre lo dicho ante Sheinbaum por Anticorrupción sobre el FONDEN.