Trump rompe toda conversación comercial con Canadá

Trump acusó que Canadá tergiversó palabras de Ronald Reagan en una campaña publicitaria en contra de los aranceles

Regeneración, 23 de octubre de 2025. En redes destacan que Trump, dijo que terminaba de inmediato todas las conversaciones comerciales con Canadá.

Esto, acusando a las autoridades de ese país de tergiversar al expresidente Ronald Reagan en una campaña publicitaria contra los aranceles.

Basándome en su atroz comportamiento, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS», escribió Trump en su red social Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunieron a inicios de octubre en la Casa Blanca, sin anunciar acuerdos.

Anuncio

“El anuncio costaba 75 mil dólares. Lo hicieron solo para interferir en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y otros tribunales”, indicó Donald Trump mediante su cuenta en la plataforma Truth Social.

La publicación de Donald Trump surgió después de que la Fundación Ronald Reagan indicara que el gobierno de Ontario, Canadá, creó una campaña publicitaria con audios y videos.

Lo anterior, del “Discurso de radio a la nación sobre comercio libre y justo” que Ronald Reagan pronunció el 25 de abril de 1987.

Al utilizar secciones del discurso de Ronald Reagan, la Fundación indica que la información se presenta de forma tergiversada, además de que el gobierno de Ontario no buscó ni recibió permisos para usarlo y editarlo.

El anuncio tergiversa el discurso de radio presidencial, y el gobierno de Ontario no buscó ni recibió permiso para usar y editar los comentarios.

Tras el uso del discurso de Ronald Reagan, la Fundación indicó que está revisando las opciones legales para el caso.

Canadá

La guerra de aranceles lanzada por la administración Trump ha impactado las relaciones entre Estados Unidos y Canadá.

Además, Trump restableció aranceles al acero, aluminio y productos agrícolas canadienses, lo que generó fricciones con Ottawa.

Según Reuters y The Washington Post, estas medidas han afectado a sectores clave de la industria automotriz y alimentaria.

Canadá es el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos, solo detrás de México, con un intercambio anual superior a 900 mil millones de dólares.

Lo anterior, de acuerdo con la Oficina del Representante de Comercio de EU (USTR).

Detalles

BREAKING: trump is having a temper tantrum, ending ALL trade negotiations with Canada.



He's butthurt that they aired an ad of President Reagan that shows how dumb trump's tariffs are.



It's VERY effective.

Be a shame if it went viral. 🇺🇲🇨🇦pic.twitter.com/fkCx0YNaHi — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) October 24, 2025

Expertos consultados por Bloomberg advierten que la ruptura de negociaciones podría desestabilizar las cadenas de suministro norteamericanas y frenar la recuperación económica en la región.

Las empresas de ambos países han expresado preocupación por posibles aumentos de precios y pérdida de empleos, especialmente en los estados fronterizos y en las provincias canadienses de Ontario y Quebec.

La decisión de Trump también tiene una dimensión política interna.

Analistas citados por The Guardian y Politico señalan que el mandatario busca reforzar su base electoral mediante un discurso nacionalista que prioriza el lema “America First”.

Esta estrategia le ha servido para consolidar apoyo entre trabajadores industriales y productores rurales, aunque ha generado tensiones con aliados tradicionales.

Lo anterior conforme señalan en redes sociales.