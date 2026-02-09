Fracasa ‘Melania’ en taquilla, y desata polémica por inversión

El documental de Amazon ha sido mal recibido por la crítica de manera unánime y difícilmente recuperará la inversión inicial

Regeneración, 9 de febrero 2026– Una semana después del lanzamiento de ‘Melania’, parece que se perfila como un gran fracaso. Aunque la película tuvo buenos resultados en su primer día, los críticos sugieren que las cifras están manipuladas y que hay una interpretación engañosa, mientras que las reseñas son duras contra el filme.

Posible soborno

Se ha mencionado la posibilidad de un soborno, ya que la eslovena recibió 28 millones de dólares por su participación.

Es un monto inusual para una protagonista de un documental, lo que genera dudas sobre un posible soborno de Bezos a la administración de Trump.

Lo venden como un documental, pero es propaganda.

Amazon pone 75 millones para lavar la imagen de Trump a través de Melania y, a cambio, llegan los contratos militares y el favor político.

Esta semana, Amazon MGM Studios ha aparecido con optimismo al hacer su primera evaluación sobre el costoso documental de la primera dama.

Afirmó haber recaudado «más de lo que se preveía», logrando 7 millones de dólares tras proyectarse en 1778 pantallas durante su estreno.

Por lo tanto, ha anunciado que el polémico documental dirigido por Brett Ratner (acusado de abuso por varias mujeres) se verá en casi 300 salas más.

Recuperar inversión

Sin embargo, muchos se preguntan si Amazon conseguirá recuperar los 40 millones de dólares que pagó por los derechos de ‘Melania’ y los 35 millones invertidos en su promoción.

La posibilidad de duplicar o triplicar en taquillas la inversión hecha, parece muy alejada de la realidad para la compañía estadounidense.

Los intereses de la industria son asombrosos—y para muchos, el gobierno de EE. UU. también forma parte de ellos.

‘Business Insider’ mencionó que los militares estadounidenses fueron «presionados» por sus superiores para asistir a las proyecciones.

Slash Film

«En marcado contraste, ‘Melania’ fue adquirida por Amazon MGM Studios por la notable suma de 40 millones de dólares.

Por un lado, 7 millones de dólares es un gran inicio para un documental.

Por otro lado, la taquilla depende del contexto, y ningún estudio estaría satisfecho con un estreno de ese tamaño tras una inversión de 75 millones de dólares. Simplemente, es así.

Desde un punto de vista puramente financiero, esto es un fracaso, de forma clara.

Utilizando cualquier evaluación lógica de éxito o fracaso en la taquilla», ha indicado la revista ‘Slash Film’.

Financiamiento

Mientras tanto, ‘The Telegraph’ señala que Disney y Netflix solo ofrecieron alrededor de 14 millones de dólares por los derechos.

Antes de que Amazon casi triplicara esa suma por razones que nadie se atreve a explicar de manera coherente.

Lo que es cierto es que la crítica ha sido muy negativa. El documental tiene en este momento una baja calificación de aprobación crítica del 10% en Rotten Tomatoes.

Contraste

En curioso contraste, tiene una calificación de audiencia casi perfecta del 99%. A quienes lo vieron, les gustó mucho.

¿El inconveniente? Esto solo impacta al público objetivo más ferviente y entusiasta de Melania y por ende de Donald Trump.

Las reseñas desfavorables han sido casi unánimes y ‘The Telegraph’ ha afirmado que Melania es «un personaje sin relevancia».

Jimmy Kimmel

En medio de todo esto, el comediante Jimmy Kimmel cuestionó el posible éxito financiero de ‘Melania’ y respaldó la teoría del «engaño en las cifras».

«Tuvieron el mejor estreno para un documental no musical en 10 años, lo que creo que es una forma elegante de decir que solo perdieron decenas de millones de dólares», dijo en su show.

Su argumento: «7 millones de dólares parecerían un buen estreno…

…hasta que te das cuenta de que es menos del 10% de los 75 millones de dólares que Amazon invirtió en el documental.

Lo que incluye pagarle a la propia primera dama al menos 28 millones de dólares. Eso es suficiente dinero para alegrarte la cara, si fuera físicamente posible».