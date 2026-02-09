Bad Bunny redefine el espectáculo musical del Super Bowl

Bad Bunny dio un show genuinamente americano en un periodo de tensión, y dijo «Lo único más poderoso que el odio es el amor»

Regeneración, 9 de febrero 2026– Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, llevó la simbología de la cultura puertorriqueña a su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, un espectáculo lleno de alegría y energía que celebró su isla natal y su conexión con la historia de Estados Unidos.

show completo de bad bunny en el super bowl pic.twitter.com/d1NQrBGge4 — @Jose (@Joseemvp) February 9, 2026

Simbolismo

El artista no evitó el simbolismo político directo y finalizó la presentación, sincera y firme, con un mensaje de unidad.

Después de interpretar varios de sus grandes éxitos, Bad Bunny miró a la cámara y, por única vez en el espectáculo, habló en inglés diciendo: «God Bless America».

A continuación, continuó mencionando más de 20 países de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica.

Mientras tanto, los bailarines lo acompañaban mostrando las banderas de muchos de esos países, con las de Estados Unidos y Puerto Rico más destacadas justo detrás de él.

Mensaje

Bad Bunny enfatizó este mensaje al lanzar un balón de fútbol americano que decía “Together we are America”, antes de pasar a su emotivo tema “DtMF”.

El mensaje fue contundente: Bad Bunny se identificó como un patriota estadounidense en el sentido más amplio del término y no cree que esta visión deba ser dejada al azar.

Interpretó “NuevaYoL”, una canción vista como un tributo a los inmigrantes y a la diáspora puertorriqueña en Nueva York.

Se pudo ver a Benito entregando su Grammy a un niño que estaba viendo por televisión el momento en el que él ganó el premio.

Bad Bunny naming dozens of countries in the Americas and then holding up a football that reads "together we are America"….such an iconic Super Bowl performance wow pic.twitter.com/zU3R8WBkNL — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 9, 2026

Entrega Grammy a niño

El niño fue interpretado por un joven actor llamado Lincoln Fox Ramadan, quien fue seleccionado por su parecido con un Bad Bunny en su infancia.

El segmento buscaba simbolizar al artista dándole un Grammy a su yo más joven, afirmó el representante de Ramadan, W Group, a CNN el domingo.

Por un breve lapso, circularon rumores en internet de que el niño era Liam Ramos, un pequeño de 5 años que fue arrestado por ICE en Minneapolis con gorro de conejo.

Aunque finalmente resultó ser falso, ese momento pudo interpretarse como un apoyo a los inmigrantes en Estados Unidos.

Bad Bunny sends a message at the Super Bowl:



"God Bless America"



"The only thing more powerful than hate is love" pic.twitter.com/mJSsAZctE7 — Headquarters (@HQNewsNow) February 9, 2026

Tradiciones

Durante el espectáculo, Bad Bunny celebró tradiciones profundamente arraigadas en Puerto Rico, como el dominó y el boxeo.

En un instante de su exhibición, se observó a un hombre solicitándole matrimonio a una mujer; posteriormente, ambos aparecieron ataviados de blanco, celebrando su unión.

Se trataba del relato de la boda de esta pareja, narrada durante el evento.

Artistas invitados

Poco después, Lady Gaga hizo una aparición inesperada para interpretar una versión con influencias latinas de su canción junto a Bruno Mars, “Die With a Smile”.

Ella actuó como la cantante en la boda de la pareja, que luego fue vista cortando un pastel nupcial de varios niveles y compartiendo un prolongado beso.

El espectáculo presentó numerosas alusiones a la cultura de Puerto Rico y también incluyó a varios “bailarines de respaldo” famosos.

Entre ellos estaban Jessica Alba, Karol G, Cardi B y Pedro Pascal, además de una actuación sorpresa de Ricky Martin.

Ricky estuvo acompañado de música tradicional e interpretó “Lo que le pasó a Hawai”, una advertencia sobre las consecuencias de la gentrificación.

Lady Gaga & Bad Bunny (Super Bowl 2026) 🏖️ pic.twitter.com/EZ2Ehu3Tdv — Lady Gaga Source (@gagasourcelgs) February 9, 2026

Compromiso

Bad Bunny cumplió su compromiso de que los asistentes no necesitaban dominar el español para disfrutar de su presentación en medio tiempo.

Fue una celebración de baile con un mensaje, que se proyectó en inglés en una pantalla del Levi’s Stadium al finalizar su actuación:

“The only thing that is more powerful than hate is love” (“La única cosa más poderosa que el odio es el amor”).