Frente frío 17 se mantendrá estacionario sobre oriente y noreste

En las siguientes 72 horas se prevén chubascos, viento con componente norte, así como nieves o aguanieves. Frío: Tome precauciones

Regeneración, 2 de diciembre de 2025. En el aviso 190 de Sistemas Frontales y Evento de «Norte»

de las 22 horas se anuncia que el frente frío 17 se mantendrá estacionario sobre el oriente del país.

Situación de frío que a lo largo de los días incluirá entidades del noreste

Por ello, se prevén lluvias muy fuertes en Veracruz, fuertes en Puebla y chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo, esto el 3 de diciembre.

Además viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y el norte de Veracruz.



Dia 3

Para el 3 de diciembre, el frente núm. 17 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México.

Ocasionará chubascos en Coahuila, y lluvias aisladas en Tamaulipas y Nuevo León.

Por otra parte, la aproximación de un sistema frontal al noroeste y norte del país, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con un río atmosférico, propiciarán lluvias puntuales fuertes.

Esto, en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua (sur), Durango y Sinaloa durante la noche.

Se prevén chubascos en zonas de Sonora, y lluvias aisladas en Zacatecas y Aguascalientes.

Asimismo, se prevé descenso de temperatura y rachas de viento de 60 a 80 km/h en dichas regiones.

4 de diciembre, frío

Por otra parte, para el dia 4 de este mes, se prevé que el frente núm. 17 se mantendrá estacionario sobre el noreste y oriente del territorio nacional.

Por ello, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con un río atmosférico, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango (norte y oeste) y Chihuahua (sur).

Asimismo,, lluvias puntuales fuertes en Sonora, chubascos en Zacatecas, y lluvias aisladas en Baja California y Aguascalientes.

Además, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Se pronostica descenso de temperatura, y fuertes rachas de viento en dichas regiones.

Al tiempo que se indica rachas de viento de 40 a 60 km/h en zonas de Baja California, Durango, Zacatecas, Coahuila Nuevo León y Tamaulipas.

Viernes

Además, para el próximo viernes 5 de diciembre se indica que el sistema frontal núm. 17 continuará estacionario sobre el noreste y oriente del país.

Además, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con un río atmosférico.

En est, generarán lluvias puntuales fuertes en Sinaloa (este) y Durango (oeste) y chubascos en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

A su vez, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Coahuila.

Asimismo, se prevén fuertes rachas de viento de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Se prevé ambiente frío a muy frío en zonas altas de la Mesa del norte y Mesa Central.