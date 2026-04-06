Fuertes lluvias y vientos provocan daños en Nuevo León

Las intensas lluvias y vientos del fin de semana provocaron cortes de energía y un deslave en la carretera Linares-Galeana

Regeneración, 6 de abril 2026– Las lluvias y ráfagas de viento que se presentaron durante el fin de semana en Nuevo León causaron varios daños, incluyendo la caída de postes de luz, paradas en el suministro de electricidad, problemas con los semáforos y un deslizamiento en una carretera.

Incidente

Uno de los incidentes sucedió en el centro de Monterrey:

Un poste de energía se cayó la noche del sábado en la calle 5 de Mayo, entre Doctor Coss y Diego de Montemayor.

Este accidente provocó cortes de electricidad en varios lugares del centro de la ciudad, y esto se extendió hasta la noche del domingo.

La falta de luz también afectó el funcionamiento de los semáforos en varias calles.

Tráfico

Las intersecciones de Platón Sánchez y Washington, Aramberri y Diego de Montemayor, entre otras, complicaron el tráfico en el centro de la ciudad.

Guadalupe Treviño, una habitante de la zona, comentó que el problema inició la noche del sábado.

Cuando vieron chispas y pequeñas llamas en el poste, hicieron varios reportes a las autoridades.

Respuesta tardía

Sin embargo, indicó que la respuesta tardó casi todo un día en llegar.

“Esto empezó alrededor de las 11:40 de la noche; vimos pequeñas llamas en el cableado y comenzamos a reportar a distintas autoridades.

Pero no acudieron sino hasta ahorita en la tarde.

Se escucharon al menos siete explosiones muy fuertes y advertíamos que los cables de alta tensión podían caer; fue una situación muy peligrosa”, mencionó Treviño.

Falta de electricidad

La afectada también señaló que la falta de electricidad afectó directamente la vida diaria de los vecinos.

Puso en peligro los electrodomésticos, los alimentos y los medicamentos que necesitan refrigeración.

“A todos nos perjudica estar sin luz, por los aparatos, la comida y hasta los medicamentos”, comentó.

Además, otros cruces importantes de Monterrey también tuvieron problemas con los semáforos durante el domingo.

Como en las avenidas Abraham Lincoln y De los Astros, así como en Monte Everest, lo que causó congestionamientos y un mayor riesgo de accidentes.

Daños

Las condiciones del tiempo también causaron daños en el municipio de Iturbide.

Se registró un deslizamiento en la Carretera 58, en el tramo Linares-Galeana, a la altura del kilómetro 35+500.

Esto llevó al cierre total de la circulación en ambas direcciones.

Miembros de Protección Civil estatal y municipal llegaron al lugar para remover los escombros con maquinaria pesada.

Circulación

Después de aproximadamente tres horas de trabajo, se reabrió la circulación una vez que no se encontraron riesgos para los conductores.

Hasta ahora, no hay reportes de personas heridas por estos incidentes.

Sin embargo, las autoridades siguen supervisando para atender cualquier eventualidad que pudiera surgir después de las lluvias en la región.