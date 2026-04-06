Pakistán presenta a Estados Unidos e Irán su plan para la paz

Reabrir el estrecho de Ormuz es una condición esencial para Washington, pero Irán no aceptará un alto el fuego temporal

Regeneración, 6 de abril 2026– Los negociadores estadounidenses e iraníes han recibido ya la propuesta para una solución negociada del conflicto y la reapertura acordada del estrecho de Ormuz, según informan los mediadores pakistaníes.

Ultimátum

Este anuncio se produce después de un nuevo ultimátum del presidente de EE. UU. , Donald Trump, que busca lograr un acuerdo antes de la madrugada del miércoles.

Fuentes de la Casa Blanca indican que esta propuesta es «una de las opciones» que se están considerando, y que el presidente no la «firma» en este momento.

El plan de paz constaría de dos etapas:

Un alto el fuego inmediato y por 45 días

Una negociación profunda que duraría entre quince y veinte días

De acuerdo con las fuentes consultadas por Reuters, las discusiones permitirían reanudar la navegación en el golfo Pérsico y asegurar el suministro de petróleo.

Mediación de Pakistán

El Mariscal de Campo de las Fuerzas Armadas de Pakistán, Asim Munir, ha estado en contacto «toda la noche» con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

También ha conversado con el Vicepresidente estadounidense, JD Vance.

Fuentes desde Teherán han señalado que no están dispuestos a reabrir el paso en el estrecho de Ormuz si el alto el fuego es temporal y no definitivo.

«La negociación no puede coexistir con ultimátums, crímenes o amenazas de crímenes de guerra».

Ataques

Lo afirma en una conferencia de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, refiriéndose a los ataques a infraestructuras civiles.

Con un tono sorprendentemente directo, Trump amenazó con aumentar los ataques a las infraestructuras de energía y transporte de Irán.

A menos que reabran el estrecho de Ormuz y acepten llegar a un acuerdo.

Al mismo tiempo, los bombardeos continúan en la quinta semana desde que comenzaron las operaciones ‘Furia Épica’ y ‘Rugido del León’.

Bombardeos

El Ejército israelí confirmó que uno de sus «ataques de decapitación» eliminó al jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, Majid Jademi.

Los ataques de represalia de Irán se han dirigido a las instalaciones petroquímicas en Kuwait, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Esto resalta la habilidad de Irán, que ha perdido más del 90% de su arsenal balístico, para seguir dañando recursos económicos importantes en la región.

En Haifa, Israel, el impacto de un misil iraní dejó cuatro muertos y más de diez heridos este domingo.

Según la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, más de 3,500 personas han perdido la vida desde el inicio de la guerra en Irán, incluidos cerca de 250 niños.

Además, desde que comenzó la ofensiva israelí contra Hezbolá en el sur de Líbano, han muerto alrededor de 1,500 libaneses, entre ellos al menos 24 niños.