Fundador del CJNG Erick Valencia Salazar se Declara Culpable

Erick Valencia Salazar, cofundador del CJNG, admite cargos por distribución de cocaína en Washington. Enfrenta una posible cadena perpetua

Regeneración, 7 de abril de 2026.– Un cofundador de uno de los grupos criminales más violentos de México admitió su responsabilidad ante la justicia. Erick Valencia Salazar se declaró culpable de conspiración federal relacionada con el tráfico de narcóticos a gran escala.

La declaración ocurrió este martes ante una corte federal ubicada en la ciudad de Washington, Estados Unidos. El acusado aceptó los cargos por distribuir cocaína destinada a la importación hacia territorio estadounidense formalmente.

La justicia norteamericana fijó una pena mínima obligatoria de diez años de prisión para el señalado. Sin embargo, el cargo permite que la sentencia alcance una condena máxima de cadena perpetua definitivamente.

El juez presidente James Boasberg será el encargado de dictar la sentencia final el próximo julio. Valencia Salazar reside legalmente en Santa Clara, California, mientras enfrenta este complejo proceso judicial de alto nivel.

“Erick Valencia-Salazar cofundó el CJNG, una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas de México, que envió toneladas de cocaína a los Estados Unidos e infligió un daño incalculable a nuestro país”, afirmó el Fiscal General Adjunto, A. Tysen Duva, de la División Criminal del Departamento de Justicia. “Valencia-Salazar también fue responsable de fomentar la violencia desenfrenada en México…

Estructura y origen del grupo criminal

Valencia Salazar fundó el cártel junto a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido mundialmente con el alias de «El Mencho». Ambos líderes criminales iniciaron su trayectoria delictiva como miembros activos del antiguo y poderoso cártel del Milenio.

Los fiscales señalaron que cientos de integrantes operativos de la organización reportaban directamente a Valencia Salazar anteriormente. Su rol era fundamental para el crecimiento y expansión del grupo en diversas regiones estratégicas de México.

Las funciones principales del imputado incluían el reclutamiento de nuevos cuadros para fortalecer las filas criminales. También se encargaba de obtener información de inteligencia sobre los movimientos de grupos rivales enemigos.

“Sus funciones incluían el reclutamiento y la obtención de información sobre grupos rivales”, señalaron los fiscales del caso. Esta labor permitió que la organización delictiva se consolidara como una de las más peligrosas del continente.

«El 85» detenido el 4 de septiembre de 2022

Conflictos internos y separación

Tras la fundación del grupo, surgieron diferencias profundas entre los líderes que provocaron una fractura interna irreversible. Erick Valencia Salazar decidió separarse de su socio para formar una nueva facción delictiva independiente.

Este nuevo grupo fue denominado por el líder criminal como la organización La Nueva Plaza en Jalisco. Valencia Salazar es identificado por las autoridades y medios de comunicación bajo el pseudónimo de «El 85».

El liderazgo de la organización original permaneció bajo el mando absoluto de Oseguera Cervantes durante años. Cabe recordar que «El Mencho» fue capturado y abatido por el Ejército mexicano en febrero pasado.

Los fiscales reiteraron que Valencia Salazar mantenía un control operativo de gran escala en su zona. “Cientos de integrantes de la organización delictiva reportaban a Valencia Salazar”, puntualizaron nuevamente los integrantes de la fiscalía.

Sentencia final

El proceso legal contra el cofundador representa un golpe significativo a las estructuras del narcotráfico internacional. La audiencia programada para el 31 de julio definirá el futuro permanente de Erick Valencia Salazar.

Autoridades de ambos países vigilan de cerca este caso por su relevancia en la seguridad binacional actual. El desmantelamiento de estos liderazgos busca reducir la violencia generada por el tráfico de drogas.

Entiendo plenamente este Acuerdo de Culpabilidad y acepto la información contenida en él sin reservas. Hago esto de manera voluntaria y por mi propia voluntad, con la intención de estar legalmente vinculado. No se me han hecho amenazas, ni estoy bajo la influencia de nada que pueda impedir mi capacidad de comprender plenamente este Acuerdo de Culpabilidad. Me declaro culpable…

La declaración de culpabilidad evita un juicio prolongado pero asegura una permanencia larga en prisión federal. Este caso subraya la cooperación judicial para perseguir a los generadores de violencia en México.

Se espera que la sentencia sirva como un mensaje de cero impunidad contra el crimen organizado. La justicia estadounidense continúa analizando pruebas sobre la red de distribución de cocaína involucrada.