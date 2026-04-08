SEMUJERES y Farmacia San Pablo: Empleo para Mujeres

La Secretaría de las Mujeres y San Pablo Farmacia crean alianza para ofrecer empleo y salud gratuita a mujeres vulnerables en CDMX

Regeneración, 7 de abril de 2026.– La Secretaría de las Mujeres y San Pablo Farmacia firmaron un convenio de colaboración estratégica muy relevante. Este acuerdo busca generar fuentes de empleo digno para mujeres que han egresado de refugios especializados.

Las vacantes incluyen puestos en farmacias, consultorios, centros de distribución y áreas corporativas de la empresa. Se prioriza a quienes han vivido situaciones de violencia y buscan recuperar su independencia financiera plenamente.

La secretaria de las Mujeres, Daphne Cuevas Ortiz, destacó la importancia de transformar la realidad de las víctimas. Señaló que esta administración pone énfasis en que las mujeres avancen hacia el ejercicio pleno de sus autonomías.

“Queremos que salgan con ideas renovadas y con posibilidades concretas de conseguir trabajo”, afirmó la funcionaria. Esta visión permite que las beneficiarias construyan un nuevo proyecto de vida lejos de sus agresores.

Servicios de salud

El convenio también garantiza el acceso gratuito a consultas médicas y diversos estudios clínicos especializados. Las mujeres podrán realizarse mastografías, ultrasonidos y pruebas de laboratorio sin costo alguno en las sucursales.

Se busca proteger la integridad física de quienes reciben atención en las unidades de las Abogadas de las Mujeres. La salud es considerada un pilar fundamental para lograr una reincorporación social exitosa y segura.

“Es una alianza virtuosa donde nuestra intención es que la vida de las mujeres mejore”, argumentó Daphne Cuevas Ortiz. Daphne Cuevas Ortiz explicó que muchas mujeres llegan a los refugios sin redes de apoyo familiares sólidas.

El aislamiento preventivo durante tres meses dificulta que ellas tengan opciones laborales inmediatas al salir del resguardo. Por ello, este apoyo empresarial resulta vital para evitar que ellas vuelvan al círculo de violencia.

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📌 “Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”

🗓 28 de abril

⏰ 10:00 a 14:00 horas

📍Tlaxcoaque 8, sexto piso



📝 Regístrate: https://t.co/qzde2LZg7Y pic.twitter.com/GRq4H22qmS — Secretaría de las Mujeres (@SeMujeresCDMX) April 7, 2026

Farmacia San Pablo

Los representantes de San Pablo Farmacia expresaron un compromiso genuino con el bienestar social capitalino. Mario Raúl Romero Lois subrayó la relevancia de acercar estos programas a mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

La empresa promueve campañas informativas internas para contribuir activamente a la erradicación de la violencia de género. Estas acciones consolidan un modelo de responsabilidad social que impacta directamente en el tejido humano local.

“Se trata de apoyar y cambiar la vida de las mujeres”, enfatizó la apoderada Gabriela Estrella González. La directiva celebró la firma del documento como una estrategia con un claro y noble objetivo social.

La colaboración con el gobierno permite que las políticas públicas tengan un alcance mucho más profundo. San Pablo Farmacia se posiciona así como un aliado clave en la protección de los derechos femeninos.

Transformación del entorno social

Este esfuerzo conjunto es producto del compromiso de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, actualmente. La mandataria impulsa el trabajo en territorio y la transformación positiva de los entornos urbanos.

Se busca cambiar el paradigma de atención a la violencia mediante alianzas con empresas socialmente responsables. El gobierno capitalino continuará fortaleciendo estos vínculos para asegurar la justicia social y el bienestar.

La secretaria Cuevas reconoció el alto nivel de compromiso de la empresa en sus programas de apoyo. Con este convenio se ofrecen alternativas reales para que las mujeres puedan concluir sus estudios básicos.

Cuidar la salud y obtener un empleo formal son pasos decisivos hacia una vida libre de agresiones. La Ciudad de México avanza así en la construcción de una red de protección integral.