Díaz-Canel advierte a EE. UU. sobre Defensa Total

El presidente Miguel Díaz-Canel asegura que Cuba prefiere la paz pero activará la «guerra de todo el pueblo» ante agresiones

Regeneración, 7 de abril de 2026.– El mandatario cubano reafirmó la voluntad de su país de proteger la soberanía nacional frente a posibles ataques extranjeros. Miguel Díaz-Canel señaló que la nación caribeña no tiene miedo a enfrentar un conflicto bélico con potencias externas.

Cuba está lista para defender su territorio ante cualquier intento de control por parte de las autoridades estadounidenses actuales. La administración de la isla mantiene una vigilancia constante sobre las declaraciones emitidas desde la Casa Blanca recientemente.

«Cuba no teme a la guerra», sentenció el mandatario durante una entrevista exclusiva concedida al medio internacional Newsweek. El dirigente enfatizó que la prioridad estatal siempre será la preservación de la integridad del pueblo y sus instituciones.

La soberanía nacional es innegociable para el gobierno de La Habana ante las presiones políticas de Donald Trump. La respuesta cubana sería contundente si se vulnera el espacio geográfico o la autodeterminación de sus ciudadanos libres.

La doctrina de defensa nacional

La estrategia militar de la isla se fundamenta en la participación masiva de todos los sectores de la sociedad. Díaz-Canel explicó que cuentan con una estructura organizada para repeler incursiones armadas de forma efectiva y coordinada.

El concepto de defensa es preventivo y busca disuadir cualquier aventura bélica en contra de la población civil cubana. Esta metodología asegura que cada ciudadano tenga un rol activo en la protección de su propia comunidad y hogar.

«Tenemos una doctrina de defensa que se llama guerra de todo el pueblo», detalló el jefe de Estado cubano. El mandatario aclaró que este sistema no tiene fines ofensivos contra otras naciones vecinas o regiones del mundo entero.

Es una doctrina defensiva diseñada para convertir cada rincón del país en un obstáculo para el enemigo invasor potencial. La unidad entre civiles y militares constituye el pilar fundamental de la seguridad interna en este contexto de tensión.

El llamado al diálogo diplomático

A pesar de la preparación bélica, el gobierno cubano insiste en la necesidad de establecer canales de comunicación política. El presidente abogó por superar las diferencias históricas mediante el respeto mutuo y la diplomacia entre ambas naciones vecinas.

Cuba siempre trabajará por la paz y buscará evitar confrontaciones que generen sufrimiento innecesario en las familias de ambos. La cooperación bilateral es vista como el camino inteligente para resolver disputas ideológicas o conflictos de intereses económicos.

«Siempre nos esforzaremos por evitar la guerra», manifestó Díaz-Canel al referirse a la relación con el gobierno norteamericano. El líder caribeño considera que ambos países merecen convivir en un ambiente de tranquilidad y colaboración mutua constante.

El diálogo es la herramienta principal para construir un futuro de estabilidad en la región del Caribe y América. La Habana mantiene las puertas abiertas a una negociación justa que no vulnere los principios de su sistema político.

Consecuencias de una agresión armada

Un enfrentamiento militar directo provocaría daños irreparables para los habitantes de Cuba y de los propios Estados Unidos. Díaz-Canel advirtió que las pérdidas de vidas humanas serían incalculables en caso de desatarse una invasión en la isla.

La guerra traería destrucción material y un retroceso profundo en el desarrollo social de los pueblos involucrados en combate. La estabilidad regional se vería seriamente amenazada por un conflicto de proporciones inciertas en el mar Caribe actualmente.

«Si se produce una agresión militar, contraatacaremos», advirtió el presidente cubano sobre la respuesta inmediata de sus fuerzas. El mandatario recordó que la historia de su país está marcada por la resistencia ante las presiones externas constantes.

Morir por la patria es vivir, sentenció el líder al evocar el espíritu de sacrificio de los combatientes cubanos. La nación prefiere invertir sus recursos en el bienestar común antes que en el mantenimiento de una maquinaria bélica.