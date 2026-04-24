Fusión de Warner Bros y Paramount podría favorecer a Trump

Aunada a la fusión de Nexstar y Tegna, la unión empresarial puede impactar negativamente a la libertad de prensa y la comunicación

Regeneración, 23 de abril 2026– Este jueves, los accionistas de Warner Bros Discovery se pronunciarán sobre una posible fusión que podría modificar drásticamente el ambiente mediático estadounidense: la fusión de la compañía con Paramount Skydance.

Fusión

Este acuerdo, que debe recibir el visto bueno de los reguladores federales, uniría a dos de las más grandes organizaciones de noticias del país bajo un mismo techo: CBS News y CNN.

A principios de este mes, la firma independiente Glass Lewis, que asesora a inversores, animó a sus clientes a apoyar la fusión.

Paramount Skydance está dirigida por David Ellison, quien es hijo de Larry Ellison, cofundador de Oracle y un importante respaldo del presidente Donald Trump.

Los críticos apuntan que, bajo la dirección de Ellison, la cadena ha comenzado a alinearse con Trump.

Regulación

El acuerdo ha estado bajo un constante examen por parte de los reguladores.

El mes pasado, Cory Booker, senador de Nueva Jersey, solicitó al líder de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, que investigara la inversión extranjera en la fusión.

Esto incluye fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, además de inversiones chinas.

Por su parte, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido planea empezar una indagación sobre el acuerdo, según Reuters.

Grupo empresarial

Si se ejecuta la fusión, CNN pasaría a formar parte del mismo grupo empresarial que contiene a CBS News.

Trump considera que CNN es muy crítica y ha sido un blanco habitual de sus ataques.

Se dice que Ellison ha prometido a Trump «cambios significativos» en la cadena si se lleva a cabo el acuerdo.

Estas inquietudes se ven aumentadas por una fusión similar en el ámbito de las noticias locales, donde el sesgo político suele ser menos obvio.

Medios locales

La fusión mencionada involucra a dos de los más grandes operadores de emisoras locales en Estados Unidos: Nexstar y Tegna.

Al igual que el posible acuerdo entre CNN y CBS News, la unión de Tegna y Nexstar podría concentrar y restringir el acceso a diversas perspectivas.

Esto es especialmente preocupante dado que esta fusión abarcaría el 80% de los hogares con televisión en los principales mercados de Estados Unidos.

En el país, hay alrededor de 250 estaciones de noticias afiliadas a ABC, pero solo ocho son operadas directamente por Disney, la empresa matriz de ABC.

Cadenas

Esta situación también se presenta en otras cadenas.

CBS opera únicamente 17 de sus estaciones, Fox tiene 29 y NBC 11, pero todas cuentan con estaciones afiliadas en más de 200 mercados.

Entre las compañías que gestionan estaciones afiliadas que no son de su propiedad ni están administradas por ellas se encuentran Sinclair, Tegna y Nexstar.

La unión de Tegna y Nexstar, con valor de 6,200 millones de dólares, fue aprobada por los accionistas en noviembre y cuenta con el apoyo del presidente Trump.