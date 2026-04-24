Israel usa la violencia sexual como arma contra palestinos

Colonos y soldados israelís han repetido asaltos y revisiones con violencia sexual para forzar a palestinos al desplazamiento

Regeneración, 23 de abril 2026– Qusay Abu al-Kabash, de 29 años, continúa experimentando secuelas físicas y emocionales tras una supuesta agresión sexual realizada por un grupo de colonos que atacaron la comunidad beduina donde reside, en el valle del Jordán, en la Cisjordania ocupada.

Asalto

En la noche del 13 de marzo, más de 70 colonos asaltaron Khirbet Hamsa al-Fawqa.

Qusay indicó a Al Jazeera que los colonos se organizaron en diferentes grupos para agredir las tiendas de los palestinos.

Cinco de ellos irrumpieron en su tienda, donde dormía, y empezaron a golpearlo brutalmente con las manos y con palos.

También maltrataron a dos activistas internacionales que estaban en la misma tienda.

Colonos

“Los colonos me quitaron los pantalones a la fuerza, me ataron las manos y los pies, me sujetaron el cuerpo con el cinturón y me despojaron de la ropa interior”, comentó Qusay.

Narró que luego le golpearon en los genitales, le amarraron las extremidades y los genitales con bridas de plástico, y lo humillaron.

La agresión a Qusay y a los habitantes del área duró alrededor de 45 minutos.

Durante ese tiempo, muchos residentes, incluidos niños, relataron haber sido golpeados y amenazados de muerte si no se marchaban de inmediato.

Agresión

Los colonos también se llevaron cientos de cabezas de ganado.

“Los efectos psicológicos de la agresión sexual superaron con creces el impacto físico”, afirmó Qusay.

“Después de la agresión, me sentí extremadamente enojado e irritable, y prefería estar solo, angustiado”.

La violencia sexual y el acoso intencionado se han vuelto cada vez más frecuentes en la Cisjordania ocupada, llevados a cabo por soldados y colonos israelíes.

Métodos sistemáticos

De acuerdo a observadores, estos actos ya no son eventos aislados, sino métodos sistemáticos utilizados por Israel para forzar a los palestinos a abandonar sus viviendas.

El 20 de abril, el Consorcio para la Protección de Cisjordania publicó un informe titulado «Violencia sexual y traslados forzosos en Cisjordania».

El informe registró casos de desnudez forzada, registros corporales invasivos, amenazas de violación y acoso sexual.

Concluyó que más del 70 por ciento de las familias desplazadas afirmaron que amenazas a mujeres y niños, y la violencia sexual, fueron determinantes para abandonar sus hogares.

Registros corporales

Abeer al-Sabbagh, de 60 años, fue una de las mujeres a las que se permitió al ejército israelí ingresar al campo de refugiados de Jenin para inspeccionar sus viviendas.

Sin embargo, Abeer ignoraba que sería sometida a un registro corporal completo.

Los soldados forzaron a las mujeres a entrar en una casa en la entrada del campamento que habían ocupado.

Dentro, varias soldadas las estaban esperando para llevar a cabo revisiones exhaustivas.

“No sabíamos que nos iban a registrar. Si lo hubiera sabido, no habría ido”, comentó Abeer.

Soldadas israelís

“Las soldadas empezaron registrándonos con las manos, luego me dijeron que me levantara el vestido.

Después, me ordenaron que me lo quitara, y luego me ordenaron que me quitara toda la ropa.

Dudé, y empezaron a gritarme. Les dije que no quería entrar al campamento y que quería irme inmediatamente.

Una de las soldadas me gritó: ‘Te van a registrar tanto si quieres entrar al campamento como si no’”.

Humillación

“Me sentí verdaderamente humillada”, dijo Abeer. “Quizás de todo lo que hemos vivido como residentes del campo de Jenin, esto es lo peor que me ha pasado”.

En diciembre de 2024, la organización de derechos humanos israelí B’Tselem sacó a la luz un informe exhaustivo que presentaba múltiples testimonios.

Los testimonios detallaban arrestos, registros corporales humillantes, grabaciones de las víctimas durante los ataques y abusos físicos y verbales sin justificación.

Agresiones en prisión

También se han reportado agresiones sexuales contra palestinos en prisiones israelíes.

Un informe de Human Rights Watch fue publicado en agosto de 2024, basado en entrevistas con personas que habían sido detenidas.

Este documento registró torturas y maltratos en los centros de detención, e incluyó testimonios de violencia sexual, como violaciones y agresiones sexuales.