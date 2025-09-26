Futbol de Europa debate suspender a Israel de competiciones

Federación israelí de futbol admite: «Históricamente se ha suspendido a países por mucho menos que eso»-la guerra en Palestina-

Regeneración, 26 de septiembre de 2025. En un contexto de creciente presión política y mediática, la UEFA y la FIFA se reunirán la próxima semana para debatir la suspensión de Israel, una medida que podría tener consecuencias devastadoras para el desarrollo de su fútbol, tanto a nivel de clubes como de selecciones.

Este debate, que surge del genocidio en Gaza, expone la tensión entre el deporte y la geopolítica, y reabre la discusión sobre los dobles estándares en el fútbol global.

El origen de la polémica y el proceso en curso

La llama de la protesta prendió en la Vuelta a España, donde manifestantes propalestinos exigieron la exclusión del equipo ciclista Israel Premier-Tech.

Este movimiento social, que contó con pancartas y cortes de carretera, logró poner en la palestra la participación deportiva de Israel en el contexto del conflicto.

Aunado a esto, una solicitud formal de suspensión, basada en un informe de la ONU que acusa a Israel de «intención genocida» en Gaza, ha presionado a la UEFA y a la FIFA.

The Associated Press (AP) ha señalado que en reuniones informales de la UEFA ya se ha discutido esta posibilidad, con una «tendencia predominante» a favor de la suspensión como medida de presión y sanción.

Es de notar que esta medida no sería inusual. El jefe del departamento de relaciones públicas de la federación israelí de fútbol, Shlomi Barzel, admitió a The Globes que es un «milagro» que sigan participando en torneos. «Históricamente se ha suspendido a países por mucho menos que eso», declaró.

Consecuencias de un posible veto

De aprobarse la suspensión, las repercusiones serían amplias e inmediatas.

La selección de Israel, que se encuentra disputando las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026 y busca un lugar en la repesca, quedaría fuera de la competición.

Su calendario de partidos contra Noruega e Italia, programado para las próximas semanas, quedaría en el aire.

De manera similar, los clubes israelíes, incluido el Maccabi Tel Aviv, dejarían de participar en la Champions League, la Europa League y la Conference League, lo que aislaría por completo al fútbol israelí del plano internacional.

Un doble rasero en el deporte

La situación ha revivido las comparaciones con el caso de Rusia. Después de la invasión a Ucrania en 2022, la FIFA y la UEFA suspendieron de forma inmediata a todos los equipos rusos.

No obstante, en el caso de Israel, la decisión ha sido más lenta y cautelosa. Este aparente «doble estándar» ha generado críticas, si bien los defensores de la FIFA argumentan que cada caso tiene particularidades diferentes.

Es pertinente recordar que en el pasado, la federación de fútbol de Israel fue expulsada de la Confederación Asiática por la negativa de otros países a enfrentarla, y en 1994 se unió a la UEFA.

En este contexto, la presión de potencias mundiales como Francia, Canadá, Australia y el Reino Unido, que han reconocido al Estado de Palestina, añade más tensión a la situación.

Por otro lado, un funcionario del gobierno de Estados Unidos, aliado tradicional de Israel, ha asegurado al New York Times que trabajarán «sin descanso para detener cualquier intento de excluir a la selección de Israel de la Copa del Mundo».

Con las miradas puestas en la reunión, la decisión de la UEFA y la FIFA marcará un precedente en la relación entre el deporte y la justicia global.