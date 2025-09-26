Trump anuncia empresa TikTok EE.UU tras acuerdo con Bytedance

En la directiva de TikTok EE.UU. participarán «cuatro o cinco inversores de talla mundial que adoran este país»: Trump

Regeneración, 26 de septiembre de 2025. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza el funcionamiento «seguro» y legal de TikTok en Estados Unidos.

La Casa Blanca afirma que el trato protegerá los datos de los usuarios, pero analistas y observadores se preguntan si los verdaderos motivos son la seguridad nacional o los negocios.

Acuerdo

Este acuerdo, celebrado con la empresa china ByteDance, es el resultado de una controversia que inició en 2024,.

Como se sabe en esa fecha el Congreso ordenó la prohibición de la aplicación si no se deslindaba de su matriz china para proteger la seguridad nacional.

Un funcionario de la administración explicó a la prensa que el acuerdo transferirá las operaciones de TikTok en EE.UU. a una nueva empresa.

Misma en la que la matriz china ByteDance tendrá una participación minoritaria y donde Oracle actuará como proveedor de seguridad.

El algoritmo

La pugna por el control de los datos personales y el algoritmo, el corazón de la aplicación, revela la tensión entre la geopolítica y el mercado tecnológico.

La principal preocupación de la Casa Blanca, según sus propias declaraciones, era asegurar los datos de los 124.7 millones de usuarios estadounidenses de TikTok.

Lo anterior para que no fueran utilizados como «herramienta de propaganda» por Pekín.

En la firma de la orden, el vicepresidente JD Vance afirmó que la nueva compañía garantizará la protección de los datos.

Sin embargo, la pugna por el control del algoritmo, el motor de recomendación de la aplicación, revela el verdadero alcance del acuerdo.

Pese a que la normativa china prohíbe la venta de estos algoritmos, el pacto, según Vance, asegura que los inversionistas estadounidenses tendrán «el control total del mismo».

La transacción, que se estima podría alcanzar un valor de entre 40 mil y 50 mil millones de dólares, no parece ser tan solo una medida de seguridad.

Esto es, sino una lucrativa oportunidad de negocios.

Los nuevos dueños

Trump signs order to 'save' TikTok. pic.twitter.com/aU4176vtC9 — Daily Mail (@DailyMail) September 26, 2025

La orden ejecutiva de Trump, aunque supuestamente motivada por la seguridad, tiene entre sus participantes a multimillonarios y donantes del Partido Republicano.

El acuerdo se informó a través de una llamada telefónica y la Casa Blanca, lo presentó como victoria en la defensa de la seguridad nacional.

El presidente Trump, en una de sus declaraciones, señaló que en la junta directiva de la nueva empresa de TikTok en EE.UU. participarán «cuatro o cinco inversores de talla mundial que adoran este país».

Entre estos nombres destacan los multimillonarios y partidarios de Trump, Larry Ellison (cofundador de Oracle), Marc Andreessen y Lachlan Murdoch, entre otros.

De esta forma, lo que inició como una aparente preocupación por la seguridad nacional y la privacidad de los usuarios, parece transformarse en una concentración de poder económico y político en manos de un pequeño grupo de aliados del gobierno.