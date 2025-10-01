EE.UU: Primera ley de seguridad de Inteligencia Artificial

En California ley SB 53 aprobada en su segundo intento. Ayuda a crear un estándar nacional sobre seguridad de la Inteligencia Artificial

Regeneración, 1 de octubre 2025– El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el lunes una ley pionera en el país que obligará a las principales empresas de inteligencia artificial a revelar sus protocolos de seguridad.

Final de una batalla

Esto marca el final de una batalla de lobby con empresas como OpenAI, fabricante de ChatGPT, y Meta, y sienta las bases para un posible estándar nacional.

La propuesta fue el segundo intento del autor, el senador Scott Wiener, de aprobar dicha legislación.

Después de que Newsom vetara una medida más amplia el año pasado que desencadenó un debate internacional.

Ya está siendo observado en el Congreso y otros estados como un ejemplo a seguir.

“California ha demostrado que podemos establecer regulaciones para proteger a nuestras comunidades.

Al mismo tiempo, garantizar que la creciente industria de la IA siga prosperando. Esta legislación logra ese equilibrio”, declaró Newsom en un comunicado anunciando la firma.

“La IA es la nueva frontera en innovación, y California no solo está aquí para apoyarla, sino que se mantiene firme como líder nacional…

…al promulgar la primera legislación nacional en seguridad de la IA que genera confianza pública a medida que esta tecnología emergente evoluciona rápidamente”.

La medida

La medida, SB 53 , exige que algunos desarrolladores de IA divulguen públicamente sus protocolos de seguridad.

También crea una vía para que las empresas y el público informen al estado sobre incidentes de seguridad importantes.

La ley incluye protección para los denunciantes de irregularidades y sienta las bases para un clúster de computación en la nube gestionado por el estado, denominado CalCompute.

“Con una tecnología tan transformadora como la IA, tenemos la responsabilidad de apoyar esa innovación.

Al mismo tiempo, implementar medidas de seguridad sensatas para comprender y reducir el riesgo”, declaró Wiener.

“Con esta ley, California se consolida, una vez más, como líder mundial tanto en innovación tecnológica como en seguridad”.

Firma de ley

La semana pasada, Newsom había insinuado que firmaría el proyecto de ley mientras hablaba en un panel internacional con el expresidente Bill Clinton;

Al margen de la Asamblea General de la ONU, lo que ilustra cuán significativa podría ser la medida, incluso más allá de las fronteras de California.

La firma de la ley también podría ayudar a diferenciar aún más a Newsom —un probable contendiente para 2028— del presidente Donald Trump.

La administración Trump ha trabajado para acelerar el desarrollo de la IA como una forma de vencer a China en la carrera tecnológica.

Disposiciones

Algunas de las disposiciones del proyecto de ley son pioneras en políticas a nivel mundial.

Por ejemplo, la ley exige la divulgación pública de los planes y protocolos de seguridad, mientras que la Ley de IA de la UE exige que dichas medidas se envíen de forma privada a los gobiernos.

La firma es una victoria muy visible para Wiener, quien ya ha presentado su candidatura para el escaño de la representante Nancy Pelosi en el Congreso por San Francisco.

La victoria se produce después de que Newsom vetara su más amplia ley SB 1047 el año pasado.

Esto, en medio de una fuerte reacción de las empresas tecnológicas, que argumentaron que habría obstaculizado el floreciente sector de la inteligencia artificial en California.

Esta vez, Wiener apeló directamente a las principales empresas de IA con respecto a su legislación más limitada;

Trabajó con la oficina de Newsom y adaptó la legislación a un informe que el gobernador había encargado este año a expertos en seguridad de IA sobre cómo regular la tecnología.

Posicionamientos

Los principales laboratorios de inteligencia artificial OpenAI y Meta no se opusieron públicamente al nuevo proyecto de ley de Wiener.

Mientras que Anthropic, creador del chatbot Claude, respaldó la medida en los últimos días de la sesión legislativa.

Mientras tanto, el grupo de presión de la industria tecnológica, la Cámara de Progreso, siguió criticando la medida.

Ley de Seguridad de #IA de #California (#SB1047)



¿Qué regula?



· Solo modelos de #IA más potentes

· Aplica desde 2026



Obligaciones clave:



1. Evaluar #riesgos antes de lanzar modelo

2. Incluir botón de "apagado de emergencia"

3. Notificar al gobierno si surge algún peligro… pic.twitter.com/Gp06i6Aink — #Momentto (@MomenttoLegal) September 30, 2025

La compara con el esfuerzo de Wiener el año pasado y dice que dañaría la principal economía de innovación del estado.

Por su parte, en el Congreso, el senador republicano Ted Cruz ha encabezado un esfuerzo para congelar la legislación estatal sobre IA.

Prometió reactivarla tras su fracaso inicial en el megaproyecto de ley aprobado durante el verano.

Otros miembros del Congreso han debatido por separado la elaboración de un marco nacional de seguridad de la IA con posibles excepciones para las normas estatales.