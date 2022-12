Ganador de MasterChef Celebrity tunde a Daniel Bisogno por comentarios racistas

El ganador de Masterchef Celebrity, Ricardo Peralta, le respondió a Daniel Bisogno tras sus comentarios.

Regeneración, 22 de diciembre de 2022. Tras el final de MasterChef Celebrity, Daniel Bisogno dio su opinión sobre el triunfador del reality show mencionando que es una lástima que Ricardo haya ganado la competencia, ya que no tiene una gran trayectoria.

El conductor de Ventanenado y fue señalado en redes sociales y por el propio Peralta como una persona racista por esos señalamientos.

“O sea le caigo mal porque soy moreno, o sea el hombre sí es medio racista, no le caen bien las personas como que no son muy de la norma hegemónica ¿sabes? Y no lo digo nada más, así como nada más para generar controversia, solamente son cosas que pasan», dijo el influencer.

Después de este comentario, muchos usuarios en redes aplaudieron esta contestación, diciendo que el youtuber no se dejó intimidar por Daniel Bisogno.

¿Cómo fue la final de MasterChef Celebrity?

En la final, la primera eliminada fue Alejandra Ávalos, dejándole el camino libre a Ricardo Peralta, Arturo Gavito y a Lorena Herrera.

El reto final fue hacer un postre en treinta minutos, y fue ahí donde Peralta se llevó los honres del show al imponerse a Herrera y Gavito.