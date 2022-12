Indicios de fechorías de Cártel Inmobiliario con Taboada y otras alcaldías

Con Taboada edificaciones con más niveles que los autorizados y cambios de uso de suelo. Cártel Inmobiliario también en Coyoacán, M. Hidalgo y Á. Obregón

Regeneración, 22 de diciembre de 2022. El Cártel Inmobiliario, hasta el momento acumula 43 denuncias ciudadanas y una docena de personas, entre servidores públicos y socios particulares.

Esto, relacionado con la corrupción inmobiliaria y la asociación delictuosa con empresas fantasma indagada en la Alcaldía Benito Juárez.

Así lo dijo para SinEmbargo Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En el programa de Los Periodistas, el funcionario aseveró que el modus operandi del llamado Cártel Inmobiliario no se paró y toca a la actual administración del Alcalde panista Santiago Taboada.

“Por lo menos en el mismo manejo del tema de las edificaciones, hay edificaciones por encima de los niveles autorizados, hay también elementos igualmente de uso de suelo que se modificó».

Además agregó que: «¿Qué tanto y hasta dónde va a tocar?, pues es algo que tendremos que ver, es algo que estamos procesando».

-«…, pero lo que les quiero decir, lo que quisiera que le quedara muy claro al auditorio que en ocasiones el de la Ley, que le corresponde aplicarla, puede decir ‘ya logramos castigar a uno más, ya no habrá más’».

Y sentenció: No. Habrá quien diga yo sí lo puedo hacer mejor, yo sí puedo robar esa casa, yo sí puedo cometer ese delito. A mí no me van a agarrar.

-«Y, eso es algo que debemos trabajar juntos, ciudadanos”, aseveró.

Asimismo recordó que se tienen más de 43 denuncias de ciudadanos afectados por esta situación ocasionada por dicho cártel , que se encuentran en estos lugares donde hubo una sobreconstrucción.

Esto es, donde se expidieron documentos «apócrifos o que se expidieron sin haber cubierto las formulaciones que tenían que hacerse».

Así, dijo que por ejemplo, no había autorizaciones» para mayor cantidad de agua o de planeación urbana y se permitieron que se hicieran”, aseguró Lara.

Aunque en la Alcaldía Benito Juárez se ha concentrado la investigación, han recibido señalamientos parecidos en las alcaldías Coyoacán, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

-“Ténganos paciencia”, pidió Lara.

Cabe destacar que Redro Raphael en The Washington Post, señala que «son varias centenas de personas quienes reclaman que sus respectivas propiedades no cuenten aún con registro público».

Esto, «porque fueron edificadas dentro de inmuebles que nunca cumplió con la normatividad» y señala la corrupción del Cártel Inmobiliario.

-«Se antoja arriesgado para los líderes panistas defender a ciegas al diputado local Christian Von Roehrich sin antes emprender una investigación propia que, de no celebrarse, podría terminar estallándoles en la cara».

Y es que ante el público de Estados Unidos, el periodista recuerda que nadie sabe dónde se encuentra el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Ciudad de México.

Esto es, Christian Von Roehrich. «Se dio a la fuga desde el pasado 8 de diciembre, cuando la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local obtuvo una orden judicial en su contra».

Por otra parte, abogado de víctimas señala que el Cártel Inmobiliario corrompe autoridades y desplaza víctimas.

Esto en “Así el Weso” con Enrique Hernández Alcázar, donde Rodrigo Muñoz defendió que su caso no es político, sino de víctimas y victimarios.

Y es que el portal señala que son cuarenta familias han sido defraudadas por el coloquialmente llamado Cártel Inmobiliario.

Además se indica que Muñoz, abogado de las víctimas reitera que no pertenece a ningún partido político.

E incluso se aclara que que comenzó a hacerse cargo por el martirio que vivió tras comprar un departamento en City Towers.

-“Son un cartel que corrompen autoridades y desplazan porque las víctimas somos amenazadas de muerte», acusó el abogado.

Seguidamente informó que estuvieron frente al PAN con una antiposada y entregando «denuncias por los graves hechos que han permitido pasar y que Christian Von Roehrich está prófugo».

«…, exigimos que se castigue a todos los funcionarios implicados en esto”, concluyó.