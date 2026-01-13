García Rivero Vinculado por Asesinato de Carlos Manzo

Excolaborador del alcalde Carlos Manzo, es vinculado a proceso. La traición desde el Ayuntamiento de Uruapan fortalece la hipótesis del CJNG

Regeneración, 13 de enero de 2026.– La traición se gestó en los pasillos del poder municipal de Uruapan. Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, fue vinculado ayer a proceso. Un Juez de Control encontró pruebas sobre su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez.

🔴“Samuel García (Rivero) no era una persona que pertenecía al movimiento”: Grecia Quiroz



La alcaldesa de Uruapan expresó su sensación de traición tras la detención de Samuel García, funcionario de su gabinete señalado por su presunta participación en el asesinato de Carlos… pic.twitter.com/uSj2X9ikyK — Azucena Uresti (@azucenau) January 12, 2026

El golpe vino desde adentro

El juez determinó prisión preventiva oficiosa para García Rivero por homicidio calificado y lesiones calificadas. La Fiscalía de Michoacán tendrá cuatro meses para cerrar la investigación complementaria.

Resulta que Samuel era cliente habitual de cocaína de un taxista llamado Josué Elogio N. Este último, presunto narcomenudista del CJNG, lo convenció de entregar al alcalde. El pago por la vida de Manzo fueron simples dosis de droga.

Samuel García Rivero Acompañaba a la alcaldesa #GreciaQuiroz, viuda de Manzo, junto con Yesenia Méndez, también bajo investigación por mismos motivos.



Se señala que ellos filtraron información al crimen organizado sobre la agenda y movimientos del difunto Presidente Municipal. pic.twitter.com/0lMFj6j5am — Enigma del Crimen (@Enigmadelcrimen) January 12, 2026

Por mensajería

La fiscalía presentó chats de mensajería instantánea como prueba incriminatoria. De acuerdo a la autoridad judicial, Samuel García compartió información de las actividades del presidente municipal. Esos datos permitieron que la célula criminal ejecutara el crimen con precisión quirúrgica.

El proceso se llevó a cabo en una audiencia híbrida de ocho horas. Josué Elogio N permanece en el penal de Mil Cumbres, en el municipio de Charo. Samuel García fue enviado directamente al Cefereso número 1, conocido como El Altiplano.

Pozo sin fondo

Hasta ahora, han detenido a 15 personas relacionadas con el magnicidio del 1 de noviembre. Entre ellos destaca Jorge Armando Gómez Sánchez, alias El Licenciado, líder estatal del CJNG.

También cayeron Ricardo Cliserio N, alias Richi Taxista, y los mensajeros Gerardo N y Flor N. La lista incluye a Jaciel Antonio Herrera Torres, el reclutador, y a Alejandro Baruc Castellanos, alias El Kaos.

Incluso siete escoltas de Manzo Rodríguez están bajo proceso por estos hechos. La alcaldesa Grecia Quiroz García, viuda del edil, encabeza ahora una administración bajo la lupa. Diez funcionarios municipales ya fueron requeridos para declarar sobre el caso.