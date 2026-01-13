La Noche es de Todos 2026: Operativos en Bares y Antros

Inician los operativos «La Noche es de Todos» 2026 en la CDMX. Saldo de 14 verificaciones y clausuras en siete alcaldías clave

Regeneración, 13 de enero de 2026.– El año 2026 arranca con mano firme en las calles capitalinas. El programa “La Noche es de Todos” reactivó sus brigadas de inspección. La intención oficial es ordenar el caos de la vida nocturna.

Del jueves 8 al sábado 10 de enero, la SECGOB desplegó sus fuerzas. Se realizaron 14 verificaciones a diversos establecimientos mercantiles.

Se aplicaron tres clausuras totales y cinco suspensiones de actividades. Incluso, tres personas terminaron detenidas por quebrantar sellos oficiales.

Zonas bajo la lupa de la fiscalización

Los operativos abarcaron siete alcaldías con alta demanda de servicios nocturnos. Coyoacán, Tlalpan, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero fueron intervenidas. Iztapalapa, Benito Juárez y Cuauhtémoc también recibieron a los inspectores.

Colonias como Pedregal de Santo Domingo y Santa María la Ribera fueron recorridas. En la Narvarte Poniente y Lindavista se supervisaron las medidas de seguridad. Escuadrón 201 y San Juan de Aragón no escaparon a la vigilancia.

El propósito subrayado por el gobierno es consolidar espacios seguros. Participan instancias como el INVEA y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). También se sumó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. El trabajo interinstitucional es el eje central para imponer el orden.

Ruta crítica para recuperar la paz nocturna

Las labores se centraron en supervisar la venta de bebidas alcohólicas. El objetivo es inhibir prácticas que pongan en riesgo el orden público. Se prioriza la atención a reportes de vecinos cansados del ruido excesivo. La estrategia busca desalentar la alteración de la sana convivencia vecinal.

El gobierno de Clara Brugada Molina reafirmó su compromiso con la legalidad. Anunció que estos operativos recorrerán progresivamente todas las alcaldías este año. Se fortalecerá la vigilancia y la regulación en cada rincón capitalino.

La administración apuesta por la corresponsabilidad para una vida nocturna responsable. No obstante, la vigilancia debe ser constante para proteger los derechos ciudadanos. La noche no debe ser botín de la ilegalidad.