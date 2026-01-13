Utopía Canina y clínicas veterinarias en CDMX: Clara Brugada

Construcción de la «Utopía Canina» y una clínica veterinaria en cada una de las 100 Utopías que hay en la ciudad: Clara Brugada

Regeneración, 12 de enero de 2026– Durante la reciente operación de rescate de animales, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, reafirmó su determinación de hacer de la CDMX un ejemplo en el bienestar de los «seres sintientes».

Reformas

La mandataria expuso una serie de reformas y proyectos de infraestructuras con el propósito de prevenir que sucesos de negligencia en refugios se repitan.

De este modo, se establece una política pública innovadora.

Brugada informó que el miércoles se presentará una ley que regule la operación de los refugios, asegurando que se adhieran a estándares adecuados.

Asimismo, se planea la construcción de la «Utopía Canina» y una clínica veterinaria en cada una de las 100 Utopías que hay en la ciudad.

Además, se confirmó la edificación de un nuevo hospital veterinario en una ubicación céntrica.

Albergue

Igualmente, se habilitará un gran albergue público que estará listo en cuatro meses para satisfacer la demanda en la capital.

Este ambicioso proyecto de infraestructura se suma a las acciones que ya se han llevado a cabo en menos de un año de gestión.

Entre ellas, la prohibición de espectáculos que involucren violencia contra los animales y la eliminación de la venta de animales en los mercados públicos.

Brugada enfatizó que el objetivo es institucionalizar el cuidado de los animales, asegurando que dependa de un sistema público sólido y gratuito en lugar de depender de individuos.

La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunciaron que se está elaborando un expediente para cada perro rescatado.

Adopción

Una vez que los animales estén en buen estado y hayan completado su esquema de vacunación y desparasitación, se llevará a cabo una gran jornada de adopciones.

«Queremos que estos perritos tengan un hogar donde sean felices el resto de su vida».

Señaló la secretaria Julia Álvarez Icaza, quien también mencionó que habrá espacios para recibir donaciones de accesorios para los animales.

Para facilitar este proceso, se dio a conocer que cada animal contará con una ficha técnica y su registro en el RUAC (Registro Único de Animales de Compañía).

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, comunicó que la Brigada de Vigilancia Animal ha sido reforzada con 90 nuevos módulos que pueden albergar a 900 animales más.

Esfuerzo

Este esfuerzo involucra a más de 65 personas dedicadas exclusivamente al cuidado de los animales rescatados del Refugio Franciscano.

La meta es cumplir con los «cinco dominios básicos del bienestar animal» que establece la normativa local.

Se busca transformar el modelo tradicional de refugio en estancias temporales de alta calidad.

Donde la salud física y emocional de los perros sea la prioridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana.