Gaza entre bombardeos y colapso sanitario

Regeneración, 17 de noviembre de 2025.– La ofensiva militar israelí se mantiene en toda la Franja de Gaza. De hecho, los ataques militares abarcan desde el norte hasta el sur del enclave.

El Ejército israelí abrió fuego intenso al sureste de Jan Yunis. La aviación lanzó un ataque al noroeste de la ciudad de Gaza. Israel ejecutó un bombardeo de artillería en Beit Lahia, al norte de la Franja. Aviones de guerra realizaron cinco ataques aéreos en la zona oriental de Jan Yunis.

Mientras tanto, el ministro de Defensa israelí insiste en una postura bélica. Él enfatizó que “Gaza será desarmada hasta el último túnel.” Tel Aviv también castiga a prisioneros liberados y a sus familias.

The Gaza Port before and after Israel's genocidal war. pic.twitter.com/CfE2W8pyiG — The Palestinian (@InsiderWorld_1) November 16, 2025

Crisis de Vida o Muerte

La agudización de la ofensiva contrasta con un colapso humanitario sin precedentes. El Ministerio de Salud de Palestina reporta una cifra demoledora de muertos.

Los bombardeos israelíes han provocado 69 mil 187 muertos desde el 7 de octubre de 2023. A esto se suman 170 mil 703 personas que han resultado heridas.

Aún peor, la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela demoras médicas fatales. La falta de evacuaciones ha provocado 900 muertes de pacientes.

Es crucial notar que 16 mil 500 pacientes esperan autorización para viajar. Entre ellos hay 4 mil niños que requieren evacuación urgente.

Lluvias y Colapso de Infraestructura

Las malas condiciones meteorológicas han agravado la crisis humanitaria. Hamás declaró que el clima adverso impacta a cientos de miles de palestinos.

El director general de planificación del municipio de Gaza declaró el fracaso total. “Todo el sistema de alcantarillado de la Franja de Gaza falló,” afirmó el funcionario.

Igualmente, la ONU subraya que la situación es crítica para miles de familias.

It’s cold and wet in #Gaza.



Displaced people are now facing a harsh #winter without the basics to protect them from the rain & cold.



A misery on top of misery.



Fragile shelters quickly flood, soaking people’s belongings.



More shelter supplies are urgently needed for the… pic.twitter.com/RcjX0uKykm — UNRWA (@UNRWA) November 15, 2025

Más de 13 mil familias se han visto afectadas por las fuertes lluvias recientes. La falta de equipos de la Defensa Civil dificulta responder a las inundaciones.

«Hace frío y está húmedo en #Gaza . Las personas desplazadas se enfrentan ahora a una dura situación #winter sin los elementos básicos para protegerse de la lluvia y el frío.» «Una desgracia sobre otra desgracia. Los refugios precarios se inundan rápidamente, empapando las pertenencias de las personas». «Se necesitan urgentemente más suministros para refugios para la población de Gaza. La UNRWA los tiene afuera, esperando la luz verde. Hagamos que entren.»

Ayuda Insuficiente y Planes de Partición

La ayuda humanitaria sigue siendo dramáticamente escasa. La Defensa Civil en Jan Yunis declaró que la asistencia no supera el 15% de lo necesario.

Gaza sobrevive a las bombas para morir de frío. No es el clima: es la impunidad. Los mismos gobiernos que justificaron escuelas arrasadas y hospitales bombardeados son los que hoy bloquean mantas, medicinas y tiendas.



La crueldad no descansa. pic.twitter.com/4FlO8l8YTU — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) November 17, 2025

Por su parte, la UNRWA aseveró que se presiona a Israel. La comunidad internacional busca «obligarlo a permitir la entrada de ayuda humanitaria.”

Finalmente, medios británicos informaron sobre un plan discutido en EE. UU. Se considera un plan para dividir el enclave palestino en dos partes.

Una parte sería para la reconstrucción, la otra «permanecerá en ruinas.»

El Ministerio de Educación de Palestina, sin embargo, examinó un plan integral para la reconstrucción educativa. Esto incluye la reanudación de la educación presencial en Gaza.



