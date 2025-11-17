Inicia obra para Chocolate Bienestar en Tabasco

Inversión de 80 millones de pesos. Precios justos a productores. Tabasco, entidad productora del mejor chocolate del mundo: Sheinbaum

Regeneración, 17 de noviembre de 2025. En Villahermosa, Tabasco, Sheinbaum anunció la construcción de la primera Planta procesadora de Chocolate Bienestar, que tendrá una inversión inicial de 80 millones de pesos.

Lo que permitirá consolidar a la entidad como la productora del mejor chocolate del mundo.

“Ahora el objetivo es que las familias vivan bien de la producción y la transformación del cacao…»

«… que la venta del chocolate de calidad, a través de distintos esquemas y particularmente ayudando con Alimentación para el Bienestar…»

Desde la Feria del Chocolate, anunciamos la construcción de la planta procesadora del mejor cacao del mundo, junto con productoras, productores y el gobierno de Tabasco. Alimentación para el Bienestar garantizará precio justo para todos.





Esto es que «tenga la posibilidad de tener buenos ingresos para las familias de Tabasco. Es decir: «Buena alimentación, precios justos y bienestar para las familias»».

Familias

Seguidamente, la presidenta subrayó la reintegración de las familias y de los jóvenes a la producción de cacao.

“Y miren lo que se está logrando, muchas jóvenes, mujeres, hombres, se están dedicando de nuevo a sembrar cacao, a producirlo y a poderlo vender como chocolate».

«El mejor chocolate, no de México, sino del mundo, es el de aquí de Tabasco”.

Lo anterior, en el marco del 14º Festival del Chocolate Tabasco 2025. Donde puntualizó que esta obra se ubicará en el municipio de Comalcalco.

Cacao

Misma, enriqueciendo la Ruta del Chocolate, que el gobierno estatal ha fortalecido con fines turísticos para que las y los visitantes nacionales y extranjeros conozcan el origen y el espíritu del cacao.

Agregó que esto se suma al apoyo que productoras y productores de cacao han recibido a través de Alimentación para el Bienestar.

Para vender el cacao seco y tostado para incrementar sus ganancias con precios justos y garantía de comercialización en las Tiendas Bienestar.



Recordó que la Cuarta Transformación cambió el modelo económico y gobierna con una máxima:

“Por el bien de todos, primero los pobres”, por humanismo y porque da resultados, los cuales se reflejan en que el peso está bien…»

«..; se tiene el máximo registro en la historia en Inversión Extranjera Directa (IED); el salario mínimo aumentó 125 por ciento, hay Programas para el Bienestar y la aprobación del pueblo es alta».

Vida

“Por eso es importante que lo digamos: quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice: ‘No’. Juntas y juntos, gobierno y pueblo, estamos construyendo la paz».

Por eso, cuando alguien que no tiene «apoyo popular anda buscando en el extranjero apoyo para venir a intervenir en México, le decimos»:

México es un país libre, independiente y soberano, «no somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie”, puntualizó.

Procesa

Por otra parte, se informó que la Planta procesadora de Chocolate Bienestar se construirá en un predio de dos hectáreas que donó el Gobierno de Tabasco.

Asimismo, el primer ciclo de acopio de cacao de este 2025 se obtuvieron 149 toneladas, fruto del trabajo de mil 300 productoras y productores.

Lo anterior, con una inversión de 31.7 millones de pesos y estimó que al final de este nuevo ciclo se van a alcanzar las 400 toneladas con una inversión total de 88 millones.

“Como primicia ante todas y todos ustedes, les anuncio que ahora también ya tenemos la barrita golosina de 75 por ciento de cacao; contamos ya con una presentación del 50 por ciento».

«Pero esta tierra es tan rica y noble que seguimos avanzando para ofrecer al pueblo de México lo que se merece: los mejores productos para las y los mexicanos”, anunció Alimentación Bienestar.

Dice

La productora de cacao, Francisca García Olán, agradeció al gobierno de la Presidenta por esta nueva planta.

Además, resaltó que gracias a los gobiernos de la Cuarta Transformación las y los productores de cacao son visibles, reconocidos y fortalecidos con precios justos por sus cosechas.

Por otra parte, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, celebró la quinta visita de la Presidenta de México a la entidad en la que supervisaron obras y programas sociales.

Señaló que la construcción de esta fábrica es otro compromiso cumplido en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, en beneficio de las y los productores de cacao.