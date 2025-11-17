NO a la violencia, manifestación pacífica: Sheinbaum

20 detenidos y alrededor de 100 heridos leves tras ataques de brigadas de civiles embozados en el Zócalo. México cierra filas por la paz

Regeneración, 16 de noviembre de 2025.– La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se pronunció sobre las recientes manifestaciones. En efecto, la protesta bajo la bandera de la Generación Z, en realidad de los baby boomers y los dorados (adultos mayores y muy mayores).

Mismo que derivó en agresiones contra la policía por parte de brigadas conformadas por civiles embozados y bajo diversas banderas, desde la Marea Rosa hasta la ultraizquierda.

Sheinbaum

Desde Tabasco la presidenta condenando los actos violentos. “Decimos no a la violencia,” expresó Sheinbaum, y agregó:

“Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar.” La mandataria instó a manifestarse siempre “por la vía pacífica.”

🚨 CONFIRMACIÓN BOMBA: No fueron 150,000 ni 75, 000 solo fueron 17,000 fachos prianistas y empleados de Salinas Pliego ayer a la Marcha de la Generación Z



Un Total y Rotundo FRACASO… pic.twitter.com/9ZYfPUefRR — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 17, 2025

Convocatoria de Violencia

Las agresiones de las brigadas de encapuchados concluyeron en la capital, vaciándose el Zócalo. César Cravioto, secretario de Gobierno, reprobó los actos.

Además, ddenunció que la convocatoria buscaba “provocar para generar afectación” a edificios. Esto incluía a Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cravioto afirmó que “se ratificó lo que veníamos viendo en semanas anteriores.” Hubo «hechos de violencia, hechos vandálicos,” explicó el funcionario.

Una minoría violenta quiere arrebatar lo que no puede ganar con argumentos, lo que no puede ganar en las urnas.



Esto dije en entrevista para @MilenioTV, con @vhmichel sobre la manifestación de ayer: pic.twitter.com/Eld5UDcGTG — César Cravioto (@craviotocesar) November 17, 2025

Heridos y Detenidos

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC de la Ciudad de México, detalló el saldo. Un total de 20 personas fueron detenidas y presentadas ante las autoridades.

Además, informó que decenas de policías resultaron lesionados durante la movilización.

El funcionario reportó 100 heridos atendidos, sin lesiones graves. En detalle, 60 personas fueron atendidas en el lugar de la protesta.

Cuarenta heridos fueron llevados a centros de atención médica. Vázquez Camacho afirmó que ya revisan la actuación policial.

¿”Van a morir, venimos armados”?

¿No era una marcha pacífica?pic.twitter.com/HMom7YYAFm — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) November 15, 2025

Amenazas

La movilización incluyó amenazas directas contra los agentes de seguridad. Un participante amagó a elementos de la policía en el Zócalo.

Un video lo muestra gritando: “Van a morir, van a morir, van a morir.”

Finalmente, el hombre añadió: “Venimos armados,» según se puede ver en las imágenes.