Petro declara medidas de emergencia para mayor recaudación

Congreso niega reforma tributaria. Banco Central sube tasa de interés sobre el crecimiento económico. Irresponsable oposición política: Petro

Regeneración, 23 de diciembre de 2025. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el lunes una emergencia económica por 30 días en el país frente a lo que llamó una «inminente crisis fiscal».

Esto, luego de que el Congreso archivara una reforma tributaria con la que se pretendía obtener más recursos para el presupuesto del próximo año.

Petro

El decreto permitía a Petro adoptar impuestos especiales para lograr una recaudación de 4 mil millones de dólares.

Y los cuales según el mandatario colombiano, se necesitan para manejar las finanzas del país en 2026, cuando concluye su administración.

Desde hoy un millón trescientos mil personas de la tercera edad se adicionan al beneficio del bono pensional.



Completamos tres millones de personas abandonadas por su edad y en pobreza extrema que sacamos de esa pobreza con 230.000 pesos mensuales.



Éxito social de Colombia en… https://t.co/RksJcy26jh — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 23, 2025

Aún así, la economía colombiana se fortalece y supera las proyecciones de los analistas, que esperan una subida en el Producto Interno Bruto (PIB) de entre 2.6% y 2.7% hacia el final del año.

No obstante, el gasto público crece de la mano del endeudamiento, sin un aumento sustancial de la recaudación.

Entre 2023 y 2024, el déficit fiscal subió 2.5 puntos porcentuales y analistas esperan que el indicador cierre por encima del 7% en 2025.

Para cerrar esa brecha, Petro apostó por una nueva reforma tributaria que aspiraba recaudar, mediante nuevos impuestos.

Sin embargo, el Congreso archivó el proyecto a inicios de este mes en medio de advertencias del mandatario sobre recortes a la inversión pública.

Según el decreto firmado por Petro, Colombia se encuentra ante una «inminente crisis fiscal» que podría ocasionar «un ajuste drástico» en las finanzas del Estado y afectar el «bienestar de la población».

«El gobierno no va a dejar que se desate una crisis», afirmó el mandatario en la red social X luego de que el legislativo hundiera su paquete tributario. «Si no hay emergencia (económica), hay recorte», adelantó.

Detalla

Por otra parte, el propio presidente Petro expresó en X que hay una campaña de desinformación de la situación económica de Colombia.

Además acusó que el Congreso y el Banco de la República se comportan como opositores políticos.

Así, en primer lugar destacó que la prensa hoy sigue en su afán de «desinformar al pueblo de las acciones del gobierno».

Seguidamente, se lanza a precisar el manejo de la deuda externa:

Nosotros no «nos endeudamos para financiar gasto ni corriente ni de inversión del actual gobierno».

Solo nos endeudamos para pagar la deuda de anteriores gobiernos, «que en la caso de la deuda interna hecha con nacionales, se eleva, pero solo por el efecto de la tasa de interés del Banco de la República».

La deuda externa de Colombia «no aumenta y tiene tendencia a disminuir respecto a la economía».

Un movimiento campesino a favor y presupuesto, semillas para resembrar la selva, el cacao,el café, el coco, necesitamos contratos de compra de alimentos a largo plazo. Así erradicamos la coca en. Colombia pic.twitter.com/zpHUIN322c — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 22, 2025

La diferencia entre deuda pública bruta y neta «es que para endeudarse hay que dejar como garantías de corto plazo unos dineros en la banca nacional o internacional. Esos dineros se recuperan en el corto plazo».

La oposición y la prensa solo «muestran el cuadro de deuda bruta, pero para el análisis económico y de sostenibilidad de la deuda se usa la deuda neta».

Netas

La deuda neta integral del gobierno disminuye este año como porcentaje del PIB respecto al año pasado y está dentro del marco fiscal de mediano plazo.

Por tanto en vez de dispararse como «dice la prensa, hemos logrado disminuirla porcentualmente, cosas que la prensa nacional no dice en busca de resultados electores en favor de sus propietarios».

«…, que son los hombres más ricos de Colombia y se acostumbraron a ser los verdaderos dueños del Poder».

Pueblo

Sin embargo, en su razonamiento atajó las denunciadas intenciones de las élites e indicó la soberanía en el pueblo.

«El verdadero dueño del poder es el pueblo en los gobiernos progresistas».

Ahora, la deuda actual es «insostenible porque la ecuación económica fundamental de las finanzas públicas no se cumplen».

Sin superávit primario fiscal, si la tasa de interés real de la economía sobrepasa la tasa de crecimiento real de la economía, «entonces la deuda es insostenible».

Banco

Eso es lo que pasa hoy en Colombia.

Tenemos un déficit primario en las finanzas públicas desde el gobierno de Santos.

«Pero solo en este gobierno el Banco de la República decidió poner la tasa de interés real por encima de la tasa de creciente real de la economía».

Así intento detener el crecimiento económico «con una tesis falsa sobre las causas de la inflación, que en mi gobierno decreció sustancialmente».

El Banco de la República se comportó no como banca «central independiente sino como oposición».

Narrativo

Mailé Petro González cumple un mes. Vive en el Canadá porque mi familia tuvo que exiliarse desde el 2007 por mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia. Amenazaron hasta los niños que iban al colegio que fundaron mis hermanos en Tenjo. pic.twitter.com/hwTcGcAO1l — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 22, 2025

Cabe destacar que Petro precisó que se rechazó ya por dos veces el proyecto de financiación presentado por el gobierno.

Mismo, basado en la intención de bajar el déficit primario para hacer sostenible la deuda.

Además, precisó, «construido sobre la base de captar los nuevos recursos exclusivamente de quienes se beneficiaron de las políticas fiscales de Duque…

«…, dizque para frenar el COVID, e incrementados por el alza de la tasa de interés real del banco de la república, los megarricos del país…

«, hecho que sobreviene después de caída la ley en el Congreso por la última decisión del banco de elevar de nuevo la tasa real de interés del Banco de la República…».

Fuego

Entonces desencadenan el disparo de la tasa de interés de riesgo sobre nuestro endeudamiento y hacen imposible detener la insostenibilidad de la deuda.

Ambas «políticas, de la de las comisiones económicas del Congreso y la de la mayoría de la junta del Banco de la República, son irresponsables y aumentan la insostenibilidad de manera aguda».

Por eso hoy a «tasa de riesgo del país colombiano encarece la acción de endeudarse para pagar deuda, «roll over», que desde hace siglos se hace, se ha colocado al nivel de Rusia, país bloqueado por el sistema financiero dominante dirigido desde EEUU e Israel».

Corte

Y es que Petro insiste en que «si la corte constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con un crisis económica grave».

Y asentó: «no es amenaza sino simple economía de primer semestre».

El decreto de emergencia en materia tributaria se basará en los mismos criterios que las comisiones económicas del Congreso rechaza.

«Los nuevos recursos solo deben salir de los megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica. Es una devolución pequeña de los grandes beneficios obtenidos a la sociedad».

Así dijo Petro en X.



_